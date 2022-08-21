Владимир Селиванов рассказал, почему перестал ходить на пробы в кинопроекты

Владимир Селиванов стал популярным после роли Вована в сериале «Реальные пацаны». До этого проекта он был резидентом «Камеди клаба». Также он часто выступает в различных шоу и озвучивал несколько телепроектов. Но есть у Владимира и другое увлечение, которому он отдает все свое время. И именно оно не позволяет Селиванову и дальше сниматься в кино.





Оказалось, что Владимир серьезно занимается музыкой. Еще с детства он увлекся рэпом и хип-хопом. Его композиция является санудтреком в «Реальных пацанах». У Селиванова большие планы на свою музыкальную карьеру. Творчество отнимает много времени и не позволяет активно посещать кинопробы и сниматься. Тем не менее, Владимир не намерен окончательно бросать свою кинокарьеру.





«Мне бы не хотелось ставить точку на Воване, хочется играть новые роли. Для этого нужно прилагать дополнительные усилия, но сейчас я поглощен студийной работой над записью песен. Но в ближайшем будущем планирую больше ходить на кастинги, чтобы появляться и на сцене, и на экране», – делится своими планами Владимир в интервью изданию «СтарХит».





В личной жизни у Селиванова тоже полный порядок. С 2017 года он живет вместе со своей возлюбленной Викторией. Молодые люди сразу приглянулись друг другу. После недолгого романа Владимир и Виктория поженились, а вскоре супруга родила от Селиванова дочь. Родители назвали ребенка Евой.