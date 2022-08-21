Власти США сообщили о «многочисленных вопросах» к руководству Celsius

Управление попечителей США заявило о списке вопросов о деятельности Celsius Network, финансовом состоянии платформы, а также об обстоятельствах объявления о банкротстве. Это следует из судебных документов.

Федеральное ведомство при Минюсте США ходатайствовало о назначении независимого эксперта для расследования несостоятельности Celsius. Подобная процедура применялась в таких громких делах, как Enron и Lehman Brothers.

Инициатива может решить «существенные проблемы прозрачности — преодолеть разрыв между кредиторами и должниками, укрепив доверие к информации, предоставленной для успешной реорганизации».

«Среди клиентов, заинтересованных сторон и общественности нет реального понимания относительно типа или фактической стоимости криптовалюты, находящейся у должников, или где она хранится. Необходим независимый эксперт, который проведет расследование и представит отчет в четкой и понятной форме о бизнес-модели должников, их операциях, инвестициях, кредитной деятельности и природе клиентских счетов», — говорится в документе.

Ведомство обратило внимание на случай кредитования Celsius третьей стороной без уточнения деталей сделки — кто был кредитором, каково обеспечение или какой вид займа выдан. Операцию совершили после того, как партнер сообщил о невозможности возврата залога.

«В декларации [CEO Алекса] Машинского нет описания типов претензий, которые должники могут предъявить, нет объяснения, почему не было запрошено обращение в суд», — указывается в ходатайстве.

Чиновники считают назначение независимого эксперта наилучшим шагом в интересах кредиторов и держателей ценных бумаг, несмотря на предоставление запрошенной ведомством информации.

В комитете кредиторов Celsius заявили, что не возражают против этого, но посетовали, что инициатива приведет к дополнительным «многомиллионым» затратам.

@CelsiusUcc is concerned about the effort to interject an outside “examiner” into @CelsiusNetwork bankruptcy case. It will run up millions in costs when CEL should cut costs. Let @CelsiusUcc do its job for account holders @TheJusticeDept — Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (@CelsiusUcc) August 18, 2022

Расследование третьей стороной также будет содержать рассмотрение утверждений о «мошенничестве, нечестности, некомпетентности, неправомерных действиях и халатности».

Ранее комитет кредиторов назвал «пустыми и ложными» заверения Машинского, который он дал за несколько дней до заморозки активов клиентов.

Комитет также заявил, что намерен добиться от суда применения Правила 2004 в рамках «широкомасштабного расследования». Оно предполагает дачу показаний заинтересованными сторонами и представление документов в процессе аналогично тому, как это происходит в производстве по гражданским искам.

Напомним, 13 июля Celsius подала в суд Нью-Йорка заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Компания сообщила, что ее обязательства превышают находящиеся на балансе активы почти на $1,2 млрд.

19 июля компания представила план реорганизации бизнеса. Он предполагает направление прибыли дочерней майнинговой компании на возмещение потерь пользователям и выплаты кредиторам. До этого Celsius Mining подала в SEC заявку на проведение IPO.

17 августа суд разрешил Celsius продать добытые биткоины для покрытия расходов.

Согласно последней оценке, «дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд. С августа по октябрь платформа лишится $137 млн из-за инвестиций в майнинговый бизнес и расходов на реструктуризацию, полностью исчерпав запас наличных денежных средств.

На днях Financial Times сообщила о вмешательстве Машинского в реализацию торговой стратегии криптолендинговой платформы, которая стоила «миллионы долларов».

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