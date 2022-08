Власти США сообщили о «многочисленных вопросах» к руководству Celsius

Управление попечителей США заявило о списке вопросов о деятельности Celsius Network, финансовом состоянии платформы, а также об обстоятельствах объявления о банкротстве. Это следует из судебных документов.

Федеральное ведомство при Минюсте США ходатайствовало о назначении независимого эксперта для расследования несостоятельности Celsius. Подобная процедура применялась в таких громких делах, как Enron и Lehman Brothers.

Инициатива может решить «существенные проблемы прозрачности — преодолеть разрыв между кредиторами и должниками, укрепив доверие к информации, предоставленной для успешной реорганизации».

«Среди клиентов, заинтересованных сторон и общественности нет реального понимания относительно типа или фактической стоимости криптовалюты, находящейся у должников, или где она хранится. Необходим независимый эксперт, который проведет расследование и представит отчет в четкой и понятной форме о бизнес-модели должников, их операциях, инвестициях, кредитной деятельности и природе клиентских счетов», — говорится в документе.

Ведомство обратило внимание на случай кредитования Celsius третьей стороной без уточнения деталей сделки — кто был кредитором, каково обеспечение или какой вид займа выдан. Операцию совершили после того, как партнер сообщил о невозможности возврата залога.

«В декларации [CEO Алекса] Машинского нет описания типов претензий, которые должники могут предъявить, нет объяснения, почему не было запрошено обращение в суд», — указывается в ходатайстве.

Чиновники считают назначение независимого эксперта наилучшим шагом в интересах кредиторов и держателей ценных бумаг, несмотря на предоставление запрошенной ведомством информации.

В комитете кредиторов Celsius заявили, что не возражают против этого, но посетовали, что инициатива приведет к дополнительным «многомиллионым» затратам.

@CelsiusUcc is concerned about the effort to interject an outside “examiner” into @CelsiusNetwork bankruptcy case. It will run up millions in costs when CEL should cut costs. Let @CelsiusUcc do its job for account holders @TheJusticeDept