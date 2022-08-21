Выход Ubisoft Plus на Xbox могут объявить в рамках Gamescom

Вадим Карасев





В начале этого года компания Ubisoft анонсировала, что сервис подписки Ubisoft Plus выйдет на приставках Xbox. С того момента никаких новостей об этом не было, игроки продолжают ждать, когда можно будет опробовать игры издательства Ubisoft по подписке.

Похоже, что в рамках Gamescom можно ожидать некие анонсы, связанные с выходом Ubisoft Plus на Xbox. Известный Twitter-акаунт Aggiornamenti Lumia, который отслеживает информацию в Microsoft Store, опубликовал логотип Ubisoft Plus, без каких-либо подробностей. Логотип сервиса был загружен в Microsoft Store, что может говорить о подготовке к его скорому выходу на консолях Xbox. Ближайшее мероприятие, где можно ожидать анонсы от Xbox — это Gamescom.





Напомним, ранее ходили слухи, что подписка Ubisoft Plus может стать частью Xbox Game Pass Ultimate. Но сама Ubisoft это опровергала, отмечая, что планирует запускать сервис в качестве отдельного продукта.