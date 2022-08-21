Вышел трейлер сериала "Кумир" от автора "Эйфории" с участием Лили-Роуз Депп и The Weeknd

Вадим Карасев

На YouTube-канале HBO вышел новый трейлер сериала "Кумир" от создателя "Эйфории" Сэма Левинсона.





Проект обещает пролить свет на закулисье музыкальной индустрии. По сюжету духовный лидер культа и по совместительству владелец ночного клуба (его играет The Weeknd, также являющийся одним из авторов идеи) вступает в запутанные отношения с восходящей поп-звездой (Лили-Роуз Депп).

В сериале, среди прочих, снялись Трой Сиван, Сюзанна Сон, Мозес Самни, Джейн Адамс, Дэн Леви, Хари Неф и участница южнокорейской группы Blackpink Дженни.

Недавно Лили-Роуз Депп поделилась в соцсетях кадрами со съемок "Кумира".









Ольга Петелина