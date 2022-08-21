Xbox не будет участвовать в мероприятии Brasil Game Show 2022

Вадим Карасев





Microsoft старается участвовать в максимальном количестве игровых шоу. В этом месяце в Кельне пройдет Gamescom, где уже подтверждено, что будут стенды Xbox. А в середине сентября состоится Tokyo Game Show, где Microsoft также будет представлена со стендами Xbox. Однако, в Бразильском игровом мероприятии Brasil Game Show 2022 подразделение Xbox приняло решение не принимать участие.

Игровое шоу Brasil Game Show проводится ежегодно с 2018 года, и подразделение Xbox регулярно имело стенды на этом мероприятии. Тем не менее, в 2022 году игровое подразделение Microsoft там представлено в полноценном виде не будет. Об этом бразильское подразделение Xbox сообщило в Twitter, отметив следующее: