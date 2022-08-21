Зачем Филипп Киркоров улетел в США: причины
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Зачем Филипп Киркоров улетел в США: причины

Зачем Филипп Киркоров улетел в США: причины

Недавно «король» отечественной эстрады Филипп Киркоров покинул Россию и отправился в США. Как рассказывает сам певец, он решил немного отдохнуть после продуктивной деятельности. Однако коллеги артиста и эксперты уверены, что это не совсем соответствует действительности, а Киркоров отправился в Штаты совсем по другой причине.


После отъезда Филиппа Бедросовича за океан и его объяснений о причинах этого, Рустам Солнцев выступил с предположением об истинных причинах поездки. По мнению шоумена, который сейчас тоже находится в США, Киркоров намерен продать свою зарубежную недвижимость.

После посещения певцом раненных военных в госпитале в Крыму, многие сочли такой поступок как поддержку действий России. Солнцев уверен, что Киркоров за это может оказаться в санкционном списке. В таком случае «поп-королю» точно будет закрыт путь за океан, и воспользоваться своим имуществом он не сможет.



Похожей точки зрения придерживается и звездный адвокат Андрей Алешкин. Правозащитник считает, что зарубежная недвижимость звезд и простых россиян сейчас является рисковым активом, от которого стоит избавиться.

«Он может пострадать за свои действия в поддержку вооруженных сил российской армии. Я считаю, что он сделал правильно, что поддержал, и правильно, что опасается и пытается вернуть свои активы в юрисдикцию РФ», – цитирует слова адвоката издание «Экспресс-газета».


Напомним, что Филипп Киркоров недавно посетил Крым с выступлениями. Однако общественность не слишком радостно восприняла концертный тур «поп-короля». В числе недовольных оказался актер и депутат ГД Дмитрий Певцов. Он был одним из инициаторов запрета концертов Киркорова. Несмотря на все усилия оппонентов, Филипп Бедросович успешно выступил. По оценкам концертных организаторов, Киркоров является лидером по купленным билетам на свои выступления в Крыму этим летом. В числе аутсайдеров оказались певец Александр Малинин и артист Владимир Винокур.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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