Запад заявил о «непоколебимой» поддержке Украины

Вадим Карасев

Лидеры Британии, ФРГ, США и Франции договорились продолжать поддержку Украины

Лидеры четырех стран Запада в воскресенье, 21 августа, провели совместный телефонный разговор, заявив, что поддержка ими Украины останется «непоколебимой». Цитаты приводит ТАСС со ссылкой на заявления кабмина Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден договорились, что поддержка Украины «в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе».

В этом же разговоре главы четырех стран высказались за важность обеспечения безопасности и защиты на Запорожской АЭС, поддержали идею направить миссию МАГАТЭ на объект и призвали к военной сдержанности возле атомной станции.

В августе колумнист газеты The Telegraph Ричард Кемп в своей статье спрогнозировал сроки потери западных стран, оказывающих помощь Киеву, интереса к поддержке Украины. По его мнению, это произойдет через три месяца, поскольку они погрузятся во внутриэкономические проблемы.