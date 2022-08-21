Запад заявил о «непоколебимой» поддержке Украины
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Запад заявил о «непоколебимой» поддержке Украины

Запад заявил о «непоколебимой» поддержке УкраиныЛидеры Британии, ФРГ, США и Франции договорились продолжать поддержку Украины

Лидеры четырех стран Запада в воскресенье, 21 августа, провели совместный телефонный разговор, заявив, что поддержка ими Украины останется «непоколебимой». Цитаты приводит ТАСС со ссылкой на заявления кабмина Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден договорились, что поддержка Украины «в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе».

В этом же разговоре главы четырех стран высказались за важность обеспечения безопасности и защиты на Запорожской АЭС, поддержали идею направить миссию МАГАТЭ на объект и призвали к военной сдержанности возле атомной станции.

В августе колумнист газеты The Telegraph Ричард Кемп в своей статье спрогнозировал сроки потери западных стран, оказывающих помощь Киеву, интереса к поддержке Украины. По его мнению, это произойдет через три месяца, поскольку они погрузятся во внутриэкономические проблемы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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