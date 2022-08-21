Запреты в день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых: можно ли 22 августа работать и ходить на кладбище

На период Успенского поста приходится день памяти святого апостола Матфия и Собора Соловецких святых. В православии принято придерживаться строгих правил в этот день, чтобы не навлечь на себя гнев святых. Это сложные дни воздержания, потому стоит уточнить, можно ли заниматься домашними делами, работать в огороде, выносить мусор и ходить на кладбище в этот день.

День памяти святого Матфия и Собор Соловецких святых: история праздников

Будущий апостол Христа Спасителя родился в Вифлееме. Он был набожным мальчиком. Повзрослев, он стал учеником Иисуса и апостолом от 70. В святом писании сказано, что его жизненный путь был полон чудес. Так, постепенно он смог приблизиться к Спасителю и стать одним из любимых избранных его апостолов. Это произошло после того, как Иуда Искариот совершил предательство.





За свою несокрушимую веру Матфий получил дар исцелять, а также говорить на разных языках. Именно потому он отправился в Иудею, чтобы проповедовать и крестить народ в христианскую веру.

Однако времена были нелегкие — разгар гонения на сподвижников Христа. Множество раз Матфий был спасен промыслом Божиим от страшной смерти и козней, которые строили противники. Например, ему даже не навредил выпитый яд, который поднесли представители племени в Эфиопии Понтийской.

Но уже по возвращении на родину Матфия первосвященник Анан вознамерился казнить его. На суде он просил смертную казнь для апостола путем истязаний, что и было приведено в действие. Таким образом, Матфий отдал Богу душу в 63 года.





22 августа также вспоминают святых старцев Соловецкой обители. Они относятся к новомученикам, потому что пострадали от гонений в 20 веке.

Традиции 22 августа

В день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых принято молиться мученикам в церкви. Если нет возможности, то нужно зажечь дома свечу и прочитать молитвы перед иконами.

Согласно давней традиции, 22 августа крестьяне засушивали зелень на зиму. Для этого использовали мешковину из льна, в которой она дольше сохраняла свои свойства.

В праздник люди стараются помочь всем нуждающимся, подобно тому, как апостол Матфий оказывал помощь всем, кто к нему обращался. Нельзя забывать и про близких. Будьте чутки к их проблемам и переживаниям.

Можно ли работать на огороде, ходить на кладбище, делать заготовки, убирать дома и выносить мусор 22 августа





Специальных церковных запретов в день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых нет. Однако стоит понимать, что длится пост, а значит, это период строгих ограничений. Если бытовые дела отвлекают человека от духовной жизни, то это неправильно.

С утра при возможности нужно посетить богослужение или же помолиться дома, и только после этого разрешается выполнять необходимые работы на огороде. Также 22 августа принято поминать усопших, потому запрета на посещение кладбища тоже нет.

А вот остальные мероприятия можно отложить. Уборку в доме лучше провести заранее, ровно как и заниматься заготовками на зиму. Выносить мусор тоже не стоит, разве что поздно вечером, когда будут закончены все богослужения.