Запреты в день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых: можно ли 22 августа работать и ходить на кладбище
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Запреты в день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых: можно ли 22 августа работать и ходить на кладбище

Запреты в день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых: можно ли 22 августа работать и ходить на кладбище

Запреты в день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых: можно ли 22 августа работать и ходить на кладбище

На период Успенского поста приходится день памяти святого апостола Матфия и Собора Соловецких святых. В православии принято придерживаться строгих правил в этот день, чтобы не навлечь на себя гнев святых. Это сложные дни воздержания, потому стоит уточнить, можно ли заниматься домашними делами, работать в огороде, выносить мусор и ходить на кладбище в этот день.

День памяти святого Матфия и Собор Соловецких святых: история праздников

Будущий апостол Христа Спасителя родился в Вифлееме. Он был набожным мальчиком. Повзрослев, он стал учеником Иисуса и апостолом от 70. В святом писании сказано, что его жизненный путь был полон чудес. Так, постепенно он смог приблизиться к Спасителю и стать одним из любимых избранных его апостолов. Это произошло после того, как Иуда Искариот совершил предательство.


За свою несокрушимую веру Матфий получил дар исцелять, а также говорить на разных языках. Именно потому он отправился в Иудею, чтобы проповедовать и крестить народ в христианскую веру.

Однако времена были нелегкие — разгар гонения на сподвижников Христа. Множество раз Матфий был спасен промыслом Божиим от страшной смерти и козней, которые строили противники. Например, ему даже не навредил выпитый яд, который поднесли представители племени в Эфиопии Понтийской.

Но уже по возвращении на родину Матфия первосвященник Анан вознамерился казнить его. На суде он просил смертную казнь для апостола путем истязаний, что и было приведено в действие. Таким образом, Матфий отдал Богу душу в 63 года.


22 августа также вспоминают святых старцев Соловецкой обители. Они относятся к новомученикам, потому что пострадали от гонений в 20 веке.

Традиции 22 августа

В день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых принято молиться мученикам в церкви. Если нет возможности, то нужно зажечь дома свечу и прочитать молитвы перед иконами.

Согласно давней традиции, 22 августа крестьяне засушивали зелень на зиму. Для этого использовали мешковину из льна, в которой она дольше сохраняла свои свойства.

В праздник люди стараются помочь всем нуждающимся, подобно тому, как апостол Матфий оказывал помощь всем, кто к нему обращался. Нельзя забывать и про близких. Будьте чутки к их проблемам и переживаниям.

Можно ли работать на огороде, ходить на кладбище, делать заготовки, убирать дома и выносить мусор 22 августа


Специальных церковных запретов в день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых нет. Однако стоит понимать, что длится пост, а значит, это период строгих ограничений. Если бытовые дела отвлекают человека от духовной жизни, то это неправильно.

С утра при возможности нужно посетить богослужение или же помолиться дома, и только после этого разрешается выполнять необходимые работы на огороде. Также 22 августа принято поминать усопших, потому запрета на посещение кладбища тоже нет.

А вот остальные мероприятия можно отложить. Уборку в доме лучше провести заранее, ровно как и заниматься заготовками на зиму. Выносить мусор тоже не стоит, разве что поздно вечером, когда будут закончены все богослужения.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и другие новости из мира ИИ
Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и
Ксения Собчак в шоке от того, что произошло с семьей Дугина
Ксения Собчак в шоке от того, что произошло с семьей Дугина
Екатерина Волкова после трех разводов надеется выйти замуж
Екатерина Волкова после трех разводов надеется выйти замуж
Гоген Солнцев замахнулся на Аллу Пугачеву
Гоген Солнцев замахнулся на Аллу Пугачеву
Ксения Собчак чувствует себя неудачной матерью
Ксения Собчак чувствует себя неудачной матерью
В Германии исключили продление срока службы АЭС для замены поставок газа
В Германии исключили продление срока службы АЭС для замены поставок
Запреты в день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых: можно ли 22 августа работать и ходить на кладбище
Запреты в день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых:
На Xbox стал доступен эмулятор Playstation 2, использовать можно без режима разработчика
На Xbox стал доступен эмулятор Playstation 2, использовать можно без
Вучич уличил чеченцев в вербовке албанцев для участия в конфликте на Украине
Вучич уличил чеченцев в вербовке албанцев для участия в конфликте на
Тимати прятал красавицу сестру
Тимати прятал красавицу сестру
Маргарита Симоньян в ужасе от убийства Дарьи Дугиной
Маргарита Симоньян в ужасе от убийства Дарьи Дугиной
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа

Топ на сегодня

Хуснуллин: "Над восстановлением Донбасса работают 26 тысяч человек"
Хуснуллин: "Над восстановлением Донбасса работают 26 тысяч
Подборка гифок (25 гифок) - 19.08.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 19.08.2022
Татьяна Навка хочет стать Афиной, Ирина Шейк выбирает мини: 13 образов недели по версии редактора моды
Татьяна Навка хочет стать Афиной, Ирина Шейк выбирает мини: 13
В Харьковской области вручили первые российские паспорта
В Харьковской области вручили первые российские паспорта
Умер актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!»
Умер актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче

Еще по теме

Что можно делать верующим в день святых Петра и Павла
Погода в Днепре 13 декабря: снег
День Сергия Радонежского 18 июля 2019 года
Североморцы приняли участие в Крестном ходе, посвящённом памяти покровителя ВМФ России апостола Андрея Первозванного