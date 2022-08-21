Знакомый дочери философа Дугина подтвердил ее смерть
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Знакомый дочери философа Дугина подтвердил ее смерть

Знакомый дочери философа Дугина подтвердил ее смертьТАСС: знакомый дочери философа Дугина Дарьи подтвердил ее смерть при взрыве автомобиля

Знакомый дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи в беседе с ТАСС подтвердил ее смерть при взрыва джипа на Можайском шоссе в Подмосковье.

Он также подтвердил, что взорвавшийся автомобиль принадлежит ее отцу.

Джип Дарьи Дугиной взорвался во время движения по Можайскому шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. В правоохранительных органах сообщили, что находившаяся в джипе женщина-водитель погибла, тело невозможно идентифицировать на месте. Скрипач Петр Лундстрем рассказал, что Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.

Позже глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил в произошедшем «террористов украинского режима».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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