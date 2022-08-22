16 фотографий, которые доказывают, что настоящая дружба всё-таки существует и может сохраниться спустя годы
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16 фотографий, которые доказывают, что настоящая дружба всё-таки существует и может сохраниться спустя годы

16 фотографий, которые доказывают, что настоящая дружба всё-таки существует и может сохраниться спустя годы

Друзья делают нашу жизнь ярче! Но настоящий друг — не только тот, кто с вами разделяет радостные моменты, но и тот, кто готов оказаться рядом в трудные минуты вашего жизненного пути. К сожалению, на это способен не каждый, и как результат со временем от былой дружбы не остаётся и следа. Однако есть и те, кто всё-таки может похвастаться своим сокровищем — лучшими друзьями! А доказывают они это своими фотокарточками, которые показывают, что, сколько бы ни прошло лет, они всё те же неразлучные товарищи по жизни, готовые пройти вместе все испытания временем.

Настоящая дружба

Лучшие друзья уже как 26 лет

Нашей крепкой дружбе 20 лет!

18 лет дружбе!

2000 vs 2017

Я и мой лучший друг воссоздали фото спустя примерно 20 лет (1998-2018)

Школьные годы

Мой лучший друг и я в наш первый день в средней школе, а вот уже и в наш последний день!

Друзья навсегда

10 лет спустя

2003 vs 2013

13 лет не разлей вода

Друзья с самого первого дня

2004 и 2017 год

Благодарен за эту дружбу, которая смогла сохраниться, несмотря ни на что.

Повторили фото спустя 8 лет нашей дружбы

Моя жена и её друзья

Новый год в том же кругу друзей спустя 50 лет!

Когда слышишь такие цифры, то сложно поверить, что дружба действительно может продлиться так долго. Вот что значит настоящие верные друзья!

А вы можете похвастаться верным другом в своей жизни? Если да, то мы вас поздравляем! Вы вытянули счастливый билетик.

# Интересное
По материалам: twizz

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