20 неудачных примеров редизайна, которые настолько плохи, что ими нельзя не поделиться

Мы привыкли видеть повсюду такие известные бренды, как Pringles или Warner Bros. Нравится нам это или нет, но мы формируем глубокие и даже эмоциональные связи с их качествами, логотипами и характеристиками. Поэтому, когда эти компании решают встряхнуться и изменить свое "лицо" с помощью обновления бренда, общественность обращает на это внимание. И поскольку ставки так высоки, очевидный шаг в неправильном направлении разжигает нашего внутреннего критика и почти умоляет нас посмеяться над результатами.

1. Что за фигня такая?

2. Герои с полупрозрачными панцирями

3. Ну вот зачем?!

4. Герои Скуби-Ду

5. Бесполезный ре-дизайн

6. Когда вы продаете классическую сказку, которую любит каждый ребенок в Чешской Республике в Китай, маленький крот и друзья становятся маленькими плохой 3D графикой и Пандой ???!

7. Интересно, что будет дальше?

8. От реставрации до редизайна

9. Редизайн Барби

10. Это просто ужасно

11. Было гораздо круче

12. Посмотрите, как они уничтожили логотип Pringles

13. Тысячи ресурсов компьютерной графики были потрачены впустую одним махом

14. Получилось бездушное нечто

15. Когда убрали "изюминку"

16. Скукота, да и только

17. Зачем менять то, что было хорошо?

18. Посмотрите, как они уничтожили значок Google Фото

19. Какое уродство

20. Burger King стал еще одной жертвой редизайна 90-х годов

21. Кто помнит фанту такой?