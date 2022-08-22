Алла Пугачева прячется от публики

Певица Алла Пугачева, когда выходит на улицу, пытается прятаться. Артистка уже довольно продолжительное время живет за пределами России вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой. В последние месяцы семейство живет в Юрмале. Накануне впервые за долгое время Алла Пугачева вышла в свет без Максима Галкина.Примадонна появилась на премьере фильма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова, которая состоялась в Риге. Певица облачилась в черное платье в пол с капюшоном. Темный наряд с акцентом на талии максимально спрятал Аллу Пугачеву. Примадонна словно хотела остаться незамеченной. Напомним, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин сейчас находится на гастролях в Польше и не может сопровождать жену.