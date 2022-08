Аналитик констатировал завершение фазы капитуляции биткоин-майнеров

Основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс на основе данных индикатора «Лента сложности» пришел к выводу, что период капитуляции биткоин-майнеров пройден. Это, по его словам, «отличный сигнал к покупке».

Hash Ribbon buy signal!



The #Bitcoin miner capitulation has officially ended today, making it the 3rd longest capitulation in history at 71 days.



This capitulation zone was longer than 2021, and just two days shorter than 2018's where price touched $3.1K pic.twitter.com/B3mMhKQPls