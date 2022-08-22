Аналитики зафиксировали второй подряд недельный отток из криптофондов

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов с 13 по 19 августа составил $9 млн против $17 млн неделей ранее. Такие оценки привели аналитики CoinShares.

Данные: CoinShares.

Объем торгов ($1 млрд) показал второе минимальное значение в этом году и оказался на 55% ниже среднего показателя.

В традиционных биткоин-фондах наблюдался отток в размере $15 млн. В структуры, которые позволяют открывать шорты по первой криптовалюте, зафиксирован приток средств ($0,2 млн).

Поступления в продукты на базе Ethereum ($3 млн) продолжились девятую неделю подряд, но минимальными темпами. Несмотря на возросший интерес в преддверии The Merge 15–16 сентября, с начала года Ethereum-фонды ощутили отток в размере $296,8 млн.

В фонды на базе корзины альткоинов инвесторы за неделю суммарно вложили $2,7 млн. Среди отдельных инструментов выделились фонды на базе Solana (-$1,4 млн).

Данные: CoinShares.

Напомним, CEO Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозировал сохранение цены биткоина в коридоре $20 000–$30 000.

Ранее президент Euro Pacific Capital Питер Шифф усомнился, что цифровое золото достигнет новых максимумов. По его мнению, первая криптовалюта скорее продолжит падение к $10 000 и ниже.

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