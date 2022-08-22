Анна Курникова скоро расстанется с Энрике Иглесиасом
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Анна Курникова скоро расстанется с Энрике Иглесиасом

Анна Курникова скоро расстанется с Энрике Иглесиасом
Муж теннисистки Анны Курниковой, Энрике Иглесиас сообщил, что уезжает в Лас-Вегас. Анна Курникова уже двадцать лет живет с наследником знаменитого рода Иглесиасов — Энрике. Пара воспитывает близнецов Николаса и Люси, а два года назад к ним добавилась еще и дочь Маша. Красивая пара не пускает посторонних в свою личную жизнь. Они даже отгородились ото всех высоким забором, чтобы любопытные не увидели больше, чем им хотят показать. Даже о том, что влюбленные официально узаконили отношения, узнали много лет спустя. По слухам, россиянка Анна носит теперь двойную фамилию Курникова-Иглесиас. Потому общественность, лишенная права как следует перемыть косточки одной из самых красивых пар среди знаменитостей, самостоятельно придумывает поводы для скандалов и даже регулярно прочит им скорый развод.
Но недавно выяснилось, что супруги действительно собираются расстаться. Энрике уже полным ходом пакует чемоданы, намереваясь бросить жену и детей. Об этом горячий испанский мачо сам сообщил в своем микроблоге. Как оказалось, он покидает теплый Майами, где построил уютное семейное гнездышко. Правда разногласия здесь вовсе не при чем. Всего лишь работа. Энрике Иглесиас остается востребованным артистом, а потому вынужден колесить по миру, чтобы зарабатывать деньги. На этот раз его ждет Лас-Вегас. «Шоу пройдут меньше чем через месяц! 16 и 17 сентября. Меня ждет путешествие в Вегас»,  — сообщил певец.
Он уже неоднократно заявлял, что больше всего счастлив быть у себя дома. Брутальный красавец оказался очень любящим заботливым отцом, с удовольствием проводящим время с детьми.
# Шоу-бизнес Курникова Анна
По материалам: z-aya

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