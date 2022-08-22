Анонсирована игра Dungeons 4 — она будет в Game Pass в день релиза

Вадим Карасев





Издательство Kalypso Media и разработчики из студии Realmforge Studios сообщили о планах выпустить проект Dungeons 4 в подписке Game Pass сразу после релиза. Игра выйдет в подписке на Xbox Series X | S и PC. Релиз запланирован на 2023 год, но пока без точной даты.

Dungeons 4, как и прошлые части, сочетает в себе механики строительства подземелий со стратегией в реальном времени. В Dungeons 4 игрокам предстоит строить «уютное и комфортное Подземелье в соответствии с потребностями существ», а после посылать этих существ в Верхний мир, чтобы сражаться с людьми.

Ниже можно посмотреть первый трейлер Dungeons 4.

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