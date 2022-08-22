Арина Ким и Артём Грант решили завести ребёнка

Вадим Карасев

Артём Грант и Арина Ким сделали себе парные татуировки с буквами «А» и приняли решение написать на проектном заборе свои имена — «Артем+Арина=Мариэль». В результате Алексей Безус сообщил, что эта парочка решила зачать ребёнка. Они планируют завести дочь и уже даже придумали для неё имя.Теперь события в жизни Артёма Гранта развиваются слишком быстро. Он только недавно встретил Арину Ким и почти сразу заявил, что влюбился. Более того, в дальнейшем он видит девушку своей супругой и вместе с тем матерью своих детей.Интересно, из-за чего Артём так сильно торопится? Может быть Алексей Безус прав и на самом деле Ким уже ждёт ребенка, а Грант скоро собирается об этом объявить? А может Артём просто не желает уходить с Дом-2, вот и решил создать самую романтичную пару на проекте?Тем не менее, на проекте в любом случае остаются люди, которые сильно сомневаются в искренности Артёма. Была ситуация, когда Грант сообщил, что встречается с Ариной только из-за того, что она прилично зарабатывает в качестве модели. Действительно ли парень решил жениться по расчёту?