Баскетболист Деннис Родман заявил, что приедет в Россию для освобождения Бриттни Грайнер: "Я хорошо знаю Путина"

Вадим Карасев

Культовый американский баскетболист Деннис Родман заявил о намерении приехать в Россию, чтобы побороться за освобождение американской спортсменки Бриттни Грайнер, которая играет за екатеринбургский клуб "УГМК Екатеринбург": ранее она была осуждена за контрабанду наркотиков.

Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке, — сказал он NBC News.

Я постараюсь поехать на этой неделе. Я слишком хорошо знаю Путина, — добавил он.

Однако адвокат самой Грайнер от этой идеи не в восторге:

Это способно помочь исключительно Родману, поскольку для него это будет колоссальный пиар. Данная мотивация просматривается невооруженным глазом. Наверняка вместе с ним прилетит толпа американских журналистов, чтобы все это зафиксировать. Грайнер же его приезд, вероятно, никак не поможет. Ей на руку могло сыграть признание вины, что она и сделала. Если Грайнер не помогли даже публичные заявления президента США Джо Байдена, то что говорить о каком-то баскетболисте, пусть и легендарном? — заявила порталу Sports.ru Мария Ярмуш.

Деннис Родман прославился не только спортивными достижениями, но и эпатажным поведением. Он не раз оказывался в центре скандалов: так, спортсмен появлялся на телешоу в обнаженном виде и специально проигрывал деньги в Лас-Вегасе, чтобы "почувствовать себя нормальным".

Пятикратный чемпион НБА ранее уже посещал Москву: он приезжал в Россию в 2014 году, после чего назвал президента Владимира Путина "крутым". Кроме того, спортсмен также встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном и помогал в освобождении американца Кеннета Бэя, который был осужден в Северной Корее за попытку свержения государственного строя.

Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У 31-летней американской спортсменки нашли жидкость для курения, в которой присутствует гашишное масло, запрещенное в России.

В начале августа суд в России приговорил баскетболистку к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 млн долларов. Ситуация с Грайнер вызвала резонанс в американском обществе: многие требовали у правительства США заступиться за спортсменку.





Ксения Смирнова