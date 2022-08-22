"Благословение и проклятие": Vanity Fair рассказывает о самом дорогом участке земли в Беверли-Хиллз и его наследниках

Вадим Карасев

Гора (Mountain) в Беверли-Хиллз является самой высокой точкой и единственным незастроенным участком в окрестностях Лос-Анджелеса. На вершине горы находится огромный участок размером с "сотню футбольных полей" (почти 64 гектара), который считается самой дорогой собственностью в Лос-Анджелесе и оценивается в 1 млрд долларов. Гору называют "жемчужиной Беверли-Хиллз", хотя владение участком на ее вершине не всегда приносит счастье владельцам: он стал "и благословением, и проклятьем" для тех, кому она принадлежит. Издание Vanity Fair выпустило материал о том, как наследники одного из владельцев боролись за свое имущество.

Среди владельцев участка была сестра последнего шаха Ирана, которая хотела построить там особняк для своего брата и перебраться в США, однако ее планам помешали "студенты с коктейлями Молотова": в Иране началась революция, и покинуть Тегеран не удалось.

Самым известным владельцем Горы стал миллиардер Марк Хьюз, основатель компании Herbalife. Он скончался в 44 года после передозировки антидепрессантов, которые он принимал вместе с алкоголем.

Поместье стоимостью 400 миллионов долларов, включая Гору, досталось его единственному сыну Алексу, которому тогда было восемь лет. Однако до его 35-летия активами управляли попечители. Это стало большой проблемой для матери Алекса, третьей жены миллиардера Сьюзан Хьюз, победительницы конкурса "Мисс миниатюрная Америка". После развода со Сьюзен Хьюз женился на актрисе и модели, бывшей жене Жан-Клода Ван Дамма Дарси Ляпьер, которая после смерти Хьюза получила 34 млн долларов.

Интересно, что Гора и стала одной из причин развода Марка и Сьюзан: так, Марк хотел построить средиземноморскую виллу площадью 50 тысяч квадратных футов на вершине горы с заповедником для диких животных, прудом и теннисным павильоном. Сьюзан была против: Я не хотела строить огромный дом. Это прекрасный участок земли, и на планете нет ничего подобного, но я была довольна тем домом, который у нас был. Этого было вполне достаточно. Сыну и его матери Сьюзан пришлось бороться с тремя попечителями поместья. Вместо того чтобы действовать как попечители, они хотели быть Марком Хьюзом и сами развивать Гору, — рассказала Сьюзан журналистам, отметив, что попечители принимали "самовольные" решения и относились к Алексу враждебно. Более того, она обвинила одного из попечителей в сексуальном домогательстве. Она подала в суд с требованием отстранить попечителей, однако проиграла.





Сьюзан Хьюз

В 2004 году попечители допустили оплошность и продали Гору по безналичной сделке бизнесмену Чарльзу Диккенсу, одолжив ему деньги на покупку Горы. Как отмечал судья в дальнейших судебных разбирательствах, в этот момент попечители продемонстрировали "грубое злоупотребление доверием", которое "граничит с безрассудством" и которое "привело к значительной потере доверия".

В последующие годы Диккенс не выплатил ссуды, но при этом пытался удержать Гору. Его компания Tower Park Properties объявила о банкротстве в 2008 году и вышла из него два года спустя, по-прежнему владея Горой. После попечители дали ему еще одну ссуду, которая также не была полностью выплачена. Но к тому времени повзрослевший Алекс подал собственное ходатайство об отстранении попечителей. По словам инсайдеров, он согласился с действиями, которые предприняла его мать.

В 2010 году Диккенс объединился с Викторино Новалем, ранее судимым бизнесменом кубинского происхождения, ставшим голливудским продюсером. Новаль значительно улучшил престиж Горы, устраивая там мероприятия с участием звезд.

Не все они, однако, были удачными: так, благотворительная вечеринка, устроенная там Шарлиз Терон в 2014 году, провалилась: гости жаловались на плохую еду и неисправные туалеты. Позже в том же году благотворительное мероприятие на Горе провела Рианна, на нем присутствовали такие звезды, как Сальма Хайек, Джимми Киммел, Ким Кардашьян и Брэд Питт. Также здесь проходят афтепати "Оскара".

В конце концов в рамках аукциона компании Марка Хьюза удалось вернуть Гору в свою собственность, несмотря на то, что судебные разбирательства все еще продолжаются. Однако Сьюзан уверена, что теперь наследству ее сына (сейчас ему 30 лет и он стал независимым продюсером и основателем Spacemaker Productions) ничего не угрожает. По словам Сьюзан, у самого Алекса особенных планов на Гору нет, а сама она планирует разбить там парк.

На материл о Горе уже обратили внимание в социальных сетях:Если забраться повыше и оглядеть окрестности LA, можно увидеть единственный незастроенный кусок размером с сотню футбольных полей — Mountain, Гора. Чудное место, откуда видны салюты по всему штату и где живут пока что одни олени. На самой Горе ничего особенного не происходит. Сюда любят карабкаться Рианна, Сальма Хайек, Джеймс Кэмерон и Илон Маск, здесь дают афтепати "Оскара" и благотворительные ужины, — написали в телеграм-канале "Антиглянец".

Ксения Смирнова