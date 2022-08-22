Блогерша Кристина Макеева искупалась в ванной с красной икрой и словила хейт

Вадим Карасев

Хайп блогеров выходит на новый уровень. Блогерша притащила ванну на берег в Камчатке и наполнила ее красной икрой. Кристина говорит, что влюбилась в дальневосточный деликатес и решила устроить с ним небольшой перфоманс. «Я требовала икру везде, отказывалась без нее завтракать. Ее тут не просто много, а завались. Вот мы и показали, что такое завались», — написала фотограф в соцсетях. Подписчики захейтили ее.