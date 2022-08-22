Целебные и магические свойства вербены и сферы её применения
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Целебные и магические свойства вербены и сферы её применения

Целебные и магические свойства вербены и сферы её применения

Вербена — красивое многолетнее растение с очень приятным запахом. У него довольно много важных свойств, с которыми вас познакомят эксперты в области биоэнергетики.


Энергетически вербена очень схожа с лавандой, о магических и целебных свойствах которой мы рассказывали ранее. Это растение, которое может быть крайне полезным, но у которого, как и у большинства других лекарственных трав, имеются противопоказания, так что давайте во всем разберемся подробнее.

Целебные свойства вербены

Вербену достаточно просто вырастить у себя на участке или дома. Если вы хотите самостоятельно осуществлять сбор, то вам следует помнить о некоторых важных правилах. Во-первых, вербену важно собирать в период цветения. Именно в это время в надземной части растения концентрируется максимум полезных веществ. Срезать можно любые части растения, включая цветки. Кстати, листья, которые обладают узнаваемым и крайне приятным запахом, можно срезать и до цветения.

Все части растения содержат в себе эфирные масла, органические кислоты, дубильные вещества, гликозиды, микроэлементы, стероиды, витамины. В частности в вербене очень много витамина С, а также витамина А.

Гликозидов бывает много разновидностей. В вербене содержится несколько их видов. Они наделяют это растение потогонным и противовоспалительным свойством. Также вербена выполняет роль антисептика, заживляет раны. Она успокаивает нервы, поэтому ее можно добавлять в чай перед сном. У этого растения есть также отхаркивающее, желчегонное действие. Оно понижает температуру, а также помогает бороться с аллергией.


Врачи назначают препараты с содержанием вербены при простуде, ларингите, бронхите, гепатитах, пониженной кислотности желудка. Вербену используют даже наружно — например, в виде компрессов против сыпи, фурункулеза, лишае. Настоем или отваром растения полощут рот для борьбы с неприятным запахом. Крем на основе вербены используют для борьбы с варикозом.

Врачи советуют не употреблять вербену детям до 14 лет, беременным женщинам, хроническим гипертоникам; людям с чувствительной кожей. В любом случае перед использованием лучше проконсультироваться со специалистом.

Магические свойства вербены

Если растение живет у вас в доме, то можете быть уверены в том, что люди, которые приходят к вам в гости, будут с вами честным и открыты. Если кто-то будет врать, вы это сразу поймете. То же самое касается и ваших родственников, домочадцев.

Если вы хотите вернуть украденную вещь, нужно взять вербену с собой на встречу с предполагаемым вором. Скорее всего, человек отдаст вам то, что присвоил себе.

Если это растение положить в кроватку малыша или рядом с ней, он будет меньше плакать и чаще видеть хорошие сны.


Если сок растения нанести на свое тело, это существенно повысит вашу привлекательность в глазах противоположного пола. Также это установит на вас защиту порчи и сглаза, поможет успокоить врагов, стать менее восприимчивыми к воздействию энергетических вампиров.

Окуривание помещения сушеной вербеной помогает избавиться от мыслей о болезненном расставании с человеком и безответной любви. Цветы вербены с древности использовались для создания приворотных зелий. Добавьте пару капель настоя этого растения в напиток тому, кому хотите понравиться. Это должно сработать.

Раньше вербену собирали в Иванов день. Считалось, что благоприятным временем было отсутствие в небе нет луны и солнца. Самый лучший день в году для сбора этой травы является летнее солнцестояние. Магическая сила вербены в этот день становится мощнее в несколько раз.

Это растение с древности считается травой добра, поэтому его полезно выращивать дома или на участке, чтобы меньше ругаться с близкими.

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По материалам: dailyhoro.ru

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