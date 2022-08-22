Цена биткоина упала ниже $22 000

В пятницу, 19 августа, котировки первой криптовалюты опустились ниже уровня $22 000. За последние сутки актив потерял 7,3%, согласно CoinGecko.

На момент написания биткоин торгуется на отметках выше $21 760.

Часовой график BTC/USD биржи Binance. Данные: TradingView.

Цена Ethereum откатилась от знакового уровня в $2000, достигнутого 13 августа на фоне новостей о завершении перехода тестовой сети Goerli на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake.

В настоящее время вторая по капитализации криптовалюта держится вблизи $1735, потеряв за сутки 6%.

Часовой график ETH/USD биржи Binance. Данные: TradingView.

Криптоактивы из топ-10 по капитализации перешли в красную зону вслед за флагманами, за исключением стейблкоинов. Наибольшее падение демонстрируют Cardano и Dogecoin — 13,2% и 13,7% соответственно.

Данные: CoinGecko.

По данным Coinglass, за последние сутки ликвидации на рынке фьючерсов подверглись позиции на $552 млн. Из этой суммы $203 млн пришлось на биткоин, $140,8 млн — на Ethereum.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка немногим превышает $1 трлн. Индекс доминирования BTC — 38,3%, ETH — 19,2%.

Ранее президент Euro Pacific Capital Питер Шифф усомнился, что цифровое золото достигнет новых максимумов. По его мнению, первая криптовалюта скорее продолжит падение к $10 000 и ниже.

Напомним, глава Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозировал сохранение биткоина в диапазоне $20 000–$30 000. Цена Ethereum может достичь $2200 или выше в преддверии The Merge, отметил он.