Человек без прошлого. Как Свами Даши победил алкоголизм, выжил в ДТП и поссорился с Гецати

Мастер восточных практик долго шел к просветлению: по словам Свами Даши, он успел сделать кучу ошибок и многое потерять, прежде чем обратился к учению Ошо. После победы на «Битве экстрасенсов» мистик обрел армию поклонников, но так и не открыл им все свои тайны.

Биография Свами Даши — сплошное белое пятно. По Интернету гуляет информация, что мистика из Санкт-Петербурга зовут Петр Смирнов. Родился он 22 августа, а вот в каком году — еще один вопрос, ведь по одной версии, экстрасенсу исполняется 55, что вряд ли, а по другой — 63. Точно известно, что мастер восточных практик женат вторым браком и имеет четверых детей, младшему из которых 12, ну а старшему — 38.

Победитель 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» отмечал, что цифры и имена ни к чему, ведь не распространяясь о близких, он гарантирует их безопасность. Кстати, магом себя Свами Даши не считал, хотя в его экстраординарные способности после шоу ТНТ поверили миллионы людей. На чем же основан подход мистика и как он стал тем, кем восхищаются коллеги по «Битве»?

Темное прошлое

Журналистам удалось выяснить, что в юности наш герой всерьез увлекался легкой атлетикой и прыгал с шестом. Это объясняет подтянутость Свами Даши, ведь поддерживать форму проще, если заниматься спортом с раннего возраста. Однако проблем со здоровьем мистик не избежал.

«Все началось с того, что я обнаружил себя в жесточайшем запое, который, увы, уже давно не измерялся днями. Моя жизнь на тот момент представляла из себя сказочное «разбитое корыто». Я потерял все. Я потерял друзей. Я потерял свою семью. Я потерял себя. Я четко осознавал, что умираю. Тогда мне еще не было и тридцати», — писал мужчина в книге «Перерождение. Бездуховная духовность».

О восточных практиках наш герой тогда не знал, а потому решил справиться с зависимостью с помощью 40-дневного голодания по системе Поля Брэгга. «Если бы я знал, что мне предстоит… Но я ничего не знал и смело положился на свою «чуйку», которую теперь называю интуицией. Я прекрасно понимал, что прыгаю с десяти метров без парашюта. Но мне было уже не страшно рисковать своей жизнью, потому что на тот момент я умудрился превратить ее в сущий ад», — вспоминал мистик.

В тот период мужчина сидел взаперти и ни с кем не виделся, что позволило ему переосмыслить жизнь и научиться медитировать. Но и это не все, что пережил будущий участник «Битвы экстрасенсов»: он признавался, что рано потерял родителей, а смерть мамы и вовсе стала для него ударом. Кроме того, одно время спортсмен страдал булимией, а однажды на скорости 160 километров в час попал в аварию. «Три переворота через крышу. Машина полностью всмятку, ни одной целой детали, а на мне ни царапины», — подчеркивал мистик.

Все эти события натолкнули мужчину на кардинальные перемены. Он увлекся восточными практиками, отправился в Индию к последователям Ошо, где один из учителей добился разрешения посвятить нашего героя в санньясины, которые отказываются от материальных благ в пользу духовных. Тогда-то и появился Свами Бодхи Даши, где первое — титул, обозначающий личность, освобожденную от чувств, Бодхи — «осознанность», Даши — «видящий».

«Битва экстрасенсов»

Свами Даши создал собственную практику, объединяющую подходы восточной и западной культур. В своей методике он использовал работу с энергиями, йогу, массаж, пульсации Ошо. Мистик основал проект «Дух-Душа-Тело» и начал вести тренинги, помогая другим прийти к просветлению.

Лучшей рекламой для мастера восточных практик стало участие в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов», где он доказал, что может считывать информацию с тела. В первом выпуске мистик легко нашел спрятанного в багажнике человека, а затем многое рассказал о Настасье Самбурской. Артистке, правда, откровения Свами Даши не понравились: йог увидел, что у актрисы крепкая связь с отцом, которого посадили, когда ей было пять, а еще посоветовал исполнить предназначение и родить ребенка. Последнее певицу возмутило, ведь она видела призвание в иных вещах.

Во втором эпизоде Свами определил, какая из девушек соврала парню о своей беременности, и рассказал о ее будущем. Также экстрасенс нашел место захоронения Марии Нечетной и заявил, что ее убил маньяк. В следующий раз мистик прошел лабиринт и поведал о судьбах прятавшихся там военных.

Каждое новое испытание только убеждало скептиков в способностях мастера восточных практик. Вот только у Даши была сильная конкурентка, Мэрилин Керро. Зрители даже предположили, что у экстрасенсов конфликт, ведь оба любили побеждать и шли к финалу нос к носу.

«Соратники, почитал я ваши комментарии, особенно в группе «Битвы экстрасенсов», и чутка обалдел, вы почему так гоните-то?! А?! Вас спрашиваю! Если вы думаете, что мы с Мэри враги, вы очень ошибаетесь, очень! Не переводите все на рельсы тупого хейтерства и говноедства, очень вас прошу. Мне лично от этого не горячо и не холодно, победит все равно лучший или тот, кому суждено. Мэри — сильный экстрасенс и неплохой человек, поэтому ничего личного я не имею, да и даже если бы имел, кто я такой… В спорте и жизни не приветствуются интриги, только по-честному. Поэтому с сегодняшнего дня у меня на страницах запрещены любые персональные комментарии. Уяснили?! Рад за вас…» — возмутился Свами.

В итоге лучшим экстрасенсом сезона признали Даши, поставивший своеобразный рекорд: за него проголосовали более 700 тысяч зрителей. Разумеется, сотни людей захотели прийти на тренинг мастера, ну а тот предупредил, что работа с сознанием не бесплатна, так как требует много сил, а еще — что случались на его практике и трагедии. «У меня под руками умирали люди, когда я работал. И, может быть, это был не худший вариант их ухода», — признался мистик.

Скандалы

С семинарами и мастер-классами мистик ездил по городам и в 2017-м в один из перелетов попал в конфликтную историю. Певица Афина, уступив свое место семье с грудничком, села в хвосте, как вдруг агрессивно настроенный мужчина велел ей уйти, собравшись спать, заняв весь ряд. Перепалка разрасталась, и лишь стюардесса сумела угомонить скандалиста. Артистка успела снять ссору с пассажиром на видео, а уже ее подписчики узнали в наглом соседе Свами Даши. «Какое разочарование... А такой свет и добро слал с экрана», — сетовали пользователи соцсети.

Через несколько месяцев появилась информация, что Свами задержала полиция: он находился за рулем угнанного автомобиля. Свидетели говорили, что эксцентричный водитель утверждал: он купил иномарку, не зная ничего об ее статусе. Ну а представитель экстрасенса и вовсе опровергла историю, сказав, что никакой машины у ее подопечного нет.

Конфликтные ситуации не повлияли на популярность мистика, так что он успешно участвовал в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших», а потом и в шоу «Школа экстрасенсов». В последнем Свами выступал в качестве наставника, наравне с Константином Гецати.

Чтобы попасть в «Школу», кандидатам предстояло пройти экзамен: выбрать карту другого конкурсанта и найти за одной из 16 ширм его личную вещь. Все шло гладко, пока перед наставниками не предстал Игорь Кусков — увидев парня, Свами изменился в лице. Поняв, что они знакомы, Сергей Сафронов поинтересовался, в чем дело. «Я подвел человека. И мы не виделись четыре года. Я не знаю, как себя вести, но все равно пришел сюда», — ответил Кусков.

Даши пообещал, что возьмет Игоря в проект, если тот откроет нужную ширму, и сдержал слово. Тем временем за кулисами шептались, что парень уж очень похож на наставника, а значит, может быть ему наследником… С учетом, что Свами называл Кускова сыном, многие поверили в их родство, но впоследствии информация не подтвердилась — речь шла о близкой связи ученика с учителем.

С каждым новым выпуском «Школы экстрасенсов» отношения между Гецати и Даши становились все напряженнее, ведь наставники имели разные подходы и характеры, но при этом боролись за конкурсантов. «В их споры никто из съемочной группы старается не вмешиваться, тем более, что они исключительно эзотерические. Все стоят «по стеночке». Споры рьяные, но словесные. До драки, конечно, не доходило. Они же наставники, они подают пример своим ученикам, а значит должны вести себя достойно. Но если вдруг дойдет до драки, то разнимать их, видимо, придется мне. Как обычно стоящему ближе всех к наставникам», — делился Сафронов со «СтарХитом».

Апогея конфликт достиг, когда Свами Даши попытался переманить ученицу из команды Гецати Ирину Игнатенко, с которой у него, мол, была кармическая связь. «Странный поступок, с моей точки зрения. Наша задача — учить людей, а не коллекционировать их. Все больше и больше убеждаюсь, что для Даши слишком важна победа в этом проекте. Я же хочу, чтобы победил сильнейший, вне зависимости от того, в какой команде он находится. Мне важно изменить жизнь учеников, их личности, а не лелеять тех, кто может принести победу команде», — заключил Константин.

Точку в спорах поставила сама Ирина, отказавшаяся перейти под крыло Свами. «Про Даши говорить нечего, сдулся. Практик не имеет права подчинять людей. Обещаний было много, но ничего не сбылось. Быть может, у старика возраст и истощился запас энергии, батарейка села. Мне совершенно чужды его перевернутые учения, так как я сама знаю настоящую истину. Дай Бог, придет в себя и исправится. Волки себя не ведут как шакалы», — отметила она.

Поклонники мистика с Ириной не согласны и продолжают обращаться к Свами Даши, надеясь раскрыть сознание и изменить жизнь. Мастер восточных практик в помощи не отказывает, ведь верит, что именно в этом состоит его главная цель в судьбе.