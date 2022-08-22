Что больше всего бесит Рыб в окружающих людях

Вадим Карасев

Вы редко можете встретить Рыб, которые сильно чем-то раздражены. Да, им многое может не нравиться, но это совсем не значит, что они бурно реагируют на всё вокруг. Тем не менее, если вещи, которые их серьезно раздражают. Именно о них рассказали астрологи.

Ранее мы рассказывали о том, что бесит в людях Раков и Скорпионов. Интересно, что между этими людьми имеется весьма ощутимая разница, несмотря на принадлежность к стихии Воды.

Когда кто-то давит на жалость

Рыбы обладают очень мощной эмпатией, поэтому чужие слезы и проблемы в жизни могут влиять на них крайне негативно. Они словно переживают всё вместе с человеком, который жалуется им на жизнь или страдает. Именно поэтому их больше всего на свете раздражают те люди, которые ноют без остановки или же которые вечно страдают, преувеличивая проблемы. Рыбы прекрасно понимают, что порой это крайне непросто контролировать, но все равно не могут спокойно у этому относиться, ведь это тратит много их энергии.

Поучения и критика

Рыбы живут так, как удобно им. У них есть определенные вредные привычки. Которые не разделяют окружающие люди. Это абсолютно нормально, однако, когда кто-то начинает корить их за это, либо учит жизни, они очень быстро выходят из себя. Если Рыбы захотят избавиться от вредной привычки, они сами это сделают, причем достаточно быстро. Не нужно давить на них и пытаться пристыдить, иначе можно нарваться на грубость.

Апатия и уныние

Рыбы сами любят уйти в мир грез и помечтать, но они никогда не станут унылыми и грустными без причины. Более того, они никогда не станут заражать своим унынием всех вокруг. Именно поэтому их очень раздражают люди, которые демонстративно грустят или показывают всем своё характер. Рыбы ненавидят это всей душой, поскольку убеждены в том, что проблемы каждого человека — это его собственные трудности, которыми не стоит делиться с окружающими.

Конфликтность

Рыбы порой ведут себя не очень сдержанно, однако, на открытые конфликты не идут. Они ненавидят, когда кто-то ругается рядом с ними, потому что быстро заряжаются негативной энергией (снова по причине сильной эмпатии). Им нравится, когда люди решают свои проблемы дипломатично и спокойно.

Обвинения и критика

Многие Знаки этого не любят, но Рыб раздражает не сам факт критики или обвинений, а то, когда человек пытается за их счет показаться святым. К примеру, Рыбы допустили какую-то досадную ошибку. Они не станут обижаться на того, кто укажет им на эту ошибку тет-а-тет. А вот если человек прилюдно будет их за это обвинять и пытаться пристыдить, то его ждет крайне агрессивная ответная реакция. Рыбы не терпят показухи, особенно в тех ситуациях, когда кто-то хочет на их фоне казаться правильным.

Неумение разбираться в людях

Рыб бесит, когда кто-то из их друзей, коллег или близких не понимает того, насколько плохим является их общий знакомый или знакомая. Рыбы очень резко выходят из себя, когда кто-то защищает агрессивного, негативного или бесчестного человека. Они приравнивают это к глупости. Также Рыбам хочется какой-то малейшей справедливости, ведь по какой-то неведомой причине часто получается так, что неудачи, ошибки и агрессию Рыб многие люди замечают практически сразу. По этой причине их раздражает, когда кто-то из «злодеев» остается без наказания.

Ограничения

Рыбы не терпят, когда кто-то хочет привязать их к себе, лишить возможности развиваться и экспериментировать, пробовать что-то новое в жизни. Таких людей Рыбы стараются всегда отталкивать от себя на максимально дальнее расстояние. Консервативность, привязанность к обычаям и правилам Рыб сильно нервирует, потому что они искренне верят в то, что человек должен стремиться к новизне, чтобы развиваться.