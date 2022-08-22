Что можно и нельзя дарить на новоселье, чтобы не навлечь беду

Выбор хорошего подарка для многих является сложным процессом, поскольку презент должен быть полезным и нужным. Есть несколько вещей, которые вовсе нельзя дарить на новоселье, иначе могут появиться неприятности.

Что не рекомендуется дарить на новоселье

Деньги и кошелек





Многие, кто не нашел подходящего подарка, считают, что можно подарить деньги, а новоселы сами себе купят то, что им так необходимо, но это в корне неправильно. Согласно существующим приметам, дарить деньги либо кошелек на новоселье нельзя, поскольку таким образом у хозяев отнимают счастье и достаток.

Часы

Не принято также дарить часы, поскольку это значит, что для новоселов начался отсчет времени их жизни в новом жилище. К тому же можно еще не угадать со стилем и формой.

Зеркала

Невзирая на то, что этот предмет является необходимым, дарить его на новоселье запрещается. Это касается абсолютно всех людей, даже тех, кто не верит в приметы. Все дело в том, что зеркала могут притягивать разную нечисть. Особую опасность представляет зеркало, которое было привезено издалека, либо же оно является антиквариатом, и его передавали из поколения в поколение.

Острые и режущие предметы





Запрещается на новоселье дарить режущие и острые предметы. Существует примета, которая гласит, что они могут принести ссоры и конфликты в жизнь домочадцев. Если же подарок все-таки был куплен, то прежде чем его отдавать, необходимо попросить взамен символическую денежку.

Жемчуг и украшения

Украшения из жемчуга не подходят в качестве подарков для новоселья. Жемчужные бусины являются символом женских слез. Это может привести к тому, что хозяйка дома будет постоянно плакать.

Что можно дарить на новоселье

Посуда





Чтобы каждая женщина чувствовала себя настоящей хозяйкой, ей можно подарить новую посуду. Это считается старой, но очень хорошей приметой. В качестве подарка можно выбрать чайный сервиз, столовую посуду, новые кастрюли и сковороды, а также бытовую технику.

Предметы декора

Зная о вкусах и желаниях хозяев дома, можно подарить им вазу, картину, рамку для фото, статуэтку или подсвечник. Каждый из этих предметов будет нести только положительную энергетику и напоминать хозяевам о хороших друзьях.

Подкова

Этот предмет является самым полезным для тех, кто переехал на новое место жительства. Подкова является символом счастья, достатка и изобилия. Такой подарок будет притягивать в дом все указанное. Но чтобы получить все это, нужно правильно повесить подкову. Ее ножки должны смотреть вверх.

Текстиль

Благоприятной приметой считается подарок из ткани, это может быть полотенце, шторы, скатерть. Каждый из этих презентов поможет создать уют и комфорт в доме. Но чтобы угодить хозяевам, нужно узнать об их вкусах и предпочтениях.

Мебель





Останавливая свой выбор на мебели, нужно учитывать тот факт, что она может не подойти к интерьеру, поэтому лучше выбирать нейтральные варианты. Это могут быть журнальные столики, пуфы или обувницы.

Ковер

Ковер станет лучшим подарком для новоселов и запомнится им надолго. Но в таком случае придется немного раскошелиться.

Подарочный сертификат

Не зная все вкусы новоселов, можно преподнести им в качестве подарка подарочный сертификат. Это могут быть карты на поход в магазин посуды, фарфора и другой домашней утвари.