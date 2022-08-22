Чулпан Хаматова обрекла своих детей на нищенскую жизнь

46-летняя актриса Чулпан Хаматова готова работать курьером, чтобы не умереть с голоду в Европе. Артистка в начале весны переехала в Латвию вместе с детьми. Актриса бросила работу в «Современнике», никого не предупредив, и теперь пытается построить карьеру в Риге, однако ее гонорары далеко не так высоки, как раньше, поэтому финансовое положение знаменитости оставляет желать лучшего. Хаматова не скрывает, что денег у нее немного и ее уровень жизни сильно снизился, но актриса уверяет, что на базовые вещи ей и детям хватает. Если верить артистке, то, отправляясь в Ригу, она и не думала, что выйдет там на сцену, но ей улыбнулась удача.«Я здорова, дети мои здоровы, у нас есть еда, у нас есть кров, конечно, в этом смысле я абсолютно счастливый человек… Дети пошли в школу, даже есть ощущение, что, может, хватит сил жить дальше. Я была готова на все — стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену. Для меня это было из области фантастики», — призналась Хаматова в YouTube-шоу «Детский недетский вопрос». Известно, что звезда «Современника» первые месяцы находилась в Латвии вообще без средств к существованию, потому что не могла пользоваться счетами в российских банках. В этот момент актрисе на выручку пришли друзья. К слову, они же помогли Хаматовой устроиться в труппу Нового Рижского театра, где знаменитость успела дебютировать в спектакле Post Scriptum. Говорят, оклад актрисы составляет всего 800 евро в месяц и пока в ее репертуаре лишь несколько ролей.