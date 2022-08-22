CME Group добавит в листинг Ethereum-опционы
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CME Group добавит в листинг Ethereum-опционы

CME Group добавит в листинг Ethereum-опционы


12 сентября Чикагская товарная биржа запустит опционы на Ethereum-фьючерсы в преддверии The Merge. Это произойдет после одобрения инициативы регуляторами.


Миграция блокчейна второй по капитализации криптовалюты на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake ожидается 15-16 сентября.


«По мере приближения долгожданного слияния Ethereum участники рынка обращаются к CME Group для управления ценовым риском. В этом отношении опционы предоставят большую гибкость и дополнительную точность», — заявил руководитель отдела акций и валютных продуктов CME Group Тим МаКкорт.


Новый контракт будет соответствовать одному Ethereum-фьючерсу в размере 50 ETH.


Напомним, 8 февраля 2021 года площадка добавила фьючерсы на Ethereum,


6 декабря запустила микрофьючерсы на вторую по капитализации криптовалюту.


В марте 2022 года биржа анонсировала появление опционов на микрофьючерсы на базе биткоина и Ethereum.


В конце июля влиятельный китайский майнер Чандлер Гуо высказал идею форка с появлением ответвления Ethereum, которое продолжит работать на алгоритме Proof-of-Work (PoW). Появившийся в итоге актив ETHW позволит майнерам продолжить работу после слияния.


Ранее сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным». Однако эксперты CoinShares скептически оценили перспективы криптовалюты, назвав ее «нежизнеспособной».


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# Экономика cme group, ethereum, eth, опционы, новости
По материалам: ForkLog

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