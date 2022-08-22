Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в юбке-плиссе: звезды на показе The Doors

В летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошла светская премьера культового байопика Оливера Стоуна о Джиме Моррисоне и легендарной группе The Doors. В широкий прокат фильм выходит 25 августа. Мировая премьера отреставрированной 4к-версии состоялась в 2019 году. Кто из звездных гостей пришел посмотреть на легендарных рокеров — в нашем репортаже.

Одной из первых на красную дорожку вышла Дана Борисова с дочерью Полиной. Телеведущей понадобилось много времени, чтобы восстановить отношения с 14-летней наследницей, однако сейчас мать и дочь часто выходят в свет вместе. Напомним, теледива признавалась, что ей было нелегко справляться с трудным характером дочери-подростка. Девочка часто вела агрессивно, пропускала школу и даже сознательно наносила себя увечья. Некоторое время Полина жила с отцом — бизнесменом Максимом Аксеновым, но потом рассорилась с ним.

Для премьеры экс-ведущая «Армейского магазина» и ее наследница выбрали практически парные «луки» и появились перед камерами в платьях песочного оттенка. Многие друзья Даны отметили, что Полина повзрослела и похорошела.



Также оценить картину про культовых музыкантов 60-х пришел бывший муж Полины Гагариной — Дмитрий Исхаков. Фотограф, кажется, до сих пор не может отойти от развода с певицей, и, несмотря на все слухи о новом романе, ходит по мероприятиям в гордом одиночестве, в тоске и печали. Напомним, не так давно 44-летний мужчина был замечен в троллейбусе с загадочной блондинкой. Это стало причиной для многочисленных подколов в адрес Исхакова, ведь в браке с Гагариной ему часто приписывали статус альфонса.

Исхаков выбрал простой образ для выхода в свет — белую футболку, шорты и кроссовки.

Также на территории открытого кинотеатра были замечены Александр Арутюнов, Ирина Безрукова, Яна Крайнова, Юлия Александрова, Дмитрий Исхаков, Евгений Коблов, Алена Чехова, Алика Смехова, Татьяна Геворкян, Анатолий Руденко, Снежина Кулова, Александр Энберт и другие звезды.