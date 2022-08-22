Депутаты новой волны поздравили россиян с Днем Государственного флага РФ

Вадим Карасев

В социальных сетях депутаты новой волны от "Единой России" поздравили россиян с Днем Государственного флага РФ, отметив особое значение праздника в нынешних условиях, который знаменует суверенитет государства, а также утверждает преемственность поколений многонационального народа страны.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга поздравил подписчиков с праздником и выразил уверенность, что символ России будет и дальше объединять нашу большую и многонациональную страну.

"Пусть этот символ нашего суверенитета всегда будет гордо развеваться над просторами нашей Родины", — сказал он.

Депутат привел результаты свежего опроса ВЦИОМ — более 80% россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики России.

К поздравлениям присоединился член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев. Депутат отметил непростую ситуацию, связанную с санкционным давлением на Россию.

"Друзья, мы проходим через непростое для каждого из нас время. Политическая турбулентность в мире, слом прогнившего западного доминирования, экономическая неопределенность. Для многих это тяжелое испытание", — сказал Нифантьев.

Он выразил уверенность, что в конечном итоге российский флаг будет гордо занимать свое место в новом справедливом и дружественном нам мире.

"Общество сплотилось вокруг своего президента, своего флага, своих Вооруженных сил. Сегодня мы, как никогда в постсоветское время, едины и уверены в своей правоте",— отметил он.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина поздравила россиян с праздником.

"Благородство и свобода, верность и честность, мужество и великодушие — вот главные значения триколора. Каждый россиянин должен гордиться своей великой Родиной! От всего сердца поздравляю вас с праздником", — сказала она.

Депутат отметила, что в этом году мы встречаем праздник в особых для себя условиях.

"В то время, когда нам приходится, в том числе и с оружием в руках, бороться за правое дело, свободу и независимость нашего государства против националистических угроз. Противостоять силам, которые тщетно пытаются отменить на мировой арене все российское: культуру, спорт, ее государственные символы, в том числе и флаг", — подчеркнула депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев поздравил подписчиков с Днем Государственного флага.

"Это официальный символ России наряду с ее гербом и гимном. Это ощущение гордости, тепла за свою Родину, священный символ для всех поколений граждан", — отметил Башанкаев.

Депутат напомнил, что с 1 сентября во всех российских школах учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов вспомнил об истории триколора.

"Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле "Орел", построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. "Отцом" же триколора все-таки признан Петр I", - отметил Кирьянов.

Депутат выразил уверенность, что день флага не только праздник новейшей истории нашей страны, не только повод вспомнить историю становления государства.

"Это день, когда мы еще раз можем показать свою сплоченность вокруг президента Российской Федерации. Я более чем уверен в этом сегодня, когда наша страна вновь противостоит внешним вызовам", - заявил Кирьянов.