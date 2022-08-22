Дизайнер 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о брачном договоре, пластике и конкуренции с сестрой
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Дизайнер 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о брачном договоре, пластике и конкуренции с сестрой

Дизайнер 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о брачном договоре, пластике и конкуренции с сестрой

Соосновательница бренда 12Storeez Марина Голомаздина опубликовала в инстаграм-сторис* ответы на популярные вопросы, которые ей задали фанаты. Собрали самые интересные высказывания.

О конкуренции с сестрой Ириной — второй соосновательницей марки одежды 12Storeez

Всегда, во всем. Чувство здоровой конкуренции. Это всегда твой рост. Мы пришли в этот мир друг друга помогать. Мы друг другу — пинок вперед. Чувства не делятся на "хорошие" и "плохие". Злость иногда помогает собраться и справиться с тем, что давно не получалось. Страх не дает забывать о правилах безопасности и поэтому позволяет быть осторожным.

О пластических операциях

В следующем году мне 40 лет. Блефаропластика и еще пару операций запланировала. Любая операция по изменению внешности — это ваша ответственность, ваше решение.

О выходе из декрета и рождении второго ребенка

Я уже мама двух сыновей. Мечтаю о том, чтобы Бог благословил нашу семью еще на детей.

В марте 2020 года новорожденный сын Марины Голомаздиной и ее супруга Роберта Нуретдинова умер. Мальчик, которого назвали Арон, прожил всего 16 часов.

Марина Голомаздина с мужем и сыном

О брачном договоре

У нас с мужем есть брачный договор. Это распределение рисков.

О диете

Сейчас не слежу за питанием, решила дать себе расслабиться. Но очень себе не нравлюсь. Пора ставить цели.

О правилах работы в команде бренда

1. Ритм. Если вы медлительный, то мы не сработаемся. Для меня важны люди в одном ритме жизни.

2. Быть готовым работать до того момента, пока не получится. День / ночь / без выходных. За идею.

3. Быть профессионалом своего дела. Пословица "Назвался груздем — полезай в кузов" — это пословица о том, что не стоит вызываться на трудное дело и брать на себя непосильную ответственность, если не можешь этого сделать. А раз вызвался, то сдерживай обещания!

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Елизавета Константинова
# Шоу-бизнес Хроника
По материалам: spletnik.ru

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