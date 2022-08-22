Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала об обидном прозвище, которое дали в семье
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Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала об обидном прозвище, которое дали в семье

Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала об обидном прозвище, которое дали в семье
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна призналась как ее называли родные.   Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, внешне очень похожа на свою звездную маму. Унаследовала она и мамину красоту. И, казалось бы, у такой красавицы не должно быть поводов для неуверенности в себе. Однако они были. Причем создателями комплексов выступили близкие Анны, наградив ее прозвищем из-за ее изъяна. Оказалось, что Заворотнюк переживала из своих зубов. Два передних зуба, по ее словам, были слишком большими. Звезда даже пыталась подкорректировать их и обращалась к врачу, но тот уговорил ее ничего не менять. «Мои близкие сравнивают меня с кроликом, из-за моих передних зубов. Помню, я в раннем возрасте так этого стеснялась. Даже просила своего стоматолога подпилить их, чтобы они были одного размера с остальными. И пару раз пробовала сделать это сама. Слава Богу, я очень боюсь боли, жуткая трусиха, а стоматолог был адекватным. Зубы на месте», — поделилась Анна.
Поклонники поспешили заверить звезду, что прозвище было дано совершенно напрасно. Они заявили, что Заворотнюк — эталонная красавица и переживать по поводу неидеальной внешности — бесполезное занятие. «Вы просто красотка! Если вы комплексуете, что же нам, обычным, делать?», «Если кролик, то исключительно потому, что вы нежная и обаятельная!»  — заверили поклонники. Сейчас Анна старается радоваться жизни, несмотря на здоровье матери. Заворотнюк отметила, что пребывать в состоянии скорби — все равно что хоронить еще живого человека. По словам девушки, ее звездная родительница вряд ли хотела бы, чтобы Анна грустила и была несчастной.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

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