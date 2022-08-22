Доллары и евро в российской кубышке захотели заменить юанями

Вадим Карасев

Минфин приготовился закупать юани в рамках бюджетного правила

Минфин захотел заменить доллары и евро в главной российской кубышке — Фонде национального благосостояния (ФНБ) — юанями и начать их закупку в рамках бюджетного правила, пишут «Ведомости».

По информации издания, ведомство вынесло обсуждение вопроса на уровень президента. В случае положительного решения министерство готово начать закупки валюты в рамках усовершенствованного бюджетного правила еще до принятия соответствующего закона.

Предполагается, что Центробанк в качестве агента Минфина будет закупать на нефтегазовые сверхдоходы бюджета юани. В качестве альтернативы рассматривались индийские рупии, турецкие лиры и другие валюты «дружественных» стран, однако все они, за исключением юаня, пока не востребованы на российском рынке, к тому же, слишком волатильны.

Дополнительные параметры новых закупок пока выглядят так: цену отсечения предполагается установить на уровне 60 долларов за баррель, объемы добычи нефти — на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что в случае положительного решения вопроса закупки иностранной валюты могут начаться уже в сентябре.

До конца февраля в России действовало бюджетное правило, согласно которому ЦБ проводил для Минфина закупки валюты на внутреннем рынке на средства нефтегазовых сверхдоходов бюджета (налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины при цене нефти сверх уровня отсечения). Однако после начала спецоперации на Украине закупки были прекращены из-за заморозки части золотовалютных активов ЦБ и невозможности совершать сделки в долларах, евро, фунтах, иенах и других валютах стран, которые ввели в отношении России санкции.

Согласно старым правилам, приобретенная валюта направлялась в ФНБ и не могла быть включена в состав расходов бюджета. При падении цены нефти ниже уровня отсечения валюта из ФНБ продавалась на внутреннем рынке за рубли, которые направлялись в бюджет.

