Dress Code. В Калининграде закрылся фестиваль "Короче". Среди гостей — Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Катерина Шпица

Вадим Карасев

В Калининграде завершился фестиваль короткометражного кино, который в этом году отпраздновал 10-летний юбилей. Церемонию закрытия в Центральном городском парке посетили Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Катерина Шпица, Любовь Толкалина, Алена Бабенко, Евгений Гришковец, Жора Крыжовников и многие другие. Компанию Пересильд, которая была в составе жюри фестиваля, на мероприятии составила ее старшая дочь Анка.

Завершением церемонии закрытия стал концерт Калининградского симфонического оркестра, после которого были показаны все фильмы-победители этого года.

Главный приз фестиваля достался картине "Веселый понедельник" режиссера Софьи Райзман об одном выходном дне, в котором все идет не плану. Всего же награды были вручены в семи номинациях, не считая главной.

За время киносмотра было показано более 40 новых короткометражных картин, причем посмотреть конкурсные работы могли не только гости и участники смотра, но и жители Калининграда.





Елизавета Боярская









Юлия Пересильд





Юлия Пересильд с дочерью Анкой









Катерина Шпица





Любовь Толкалина





Любовь Толкалина с дочерью Марией Кончаловской





Мария Кончаловская





Екатерина Волкова





Анна Котова-Дерябина





Эдуард Субоч и Алена Бабенко





Жора Крыжовников и Ольга Долматовская





Ситора Алиева





Владимир Яглыч





Евгений Гришковец









Александр Робак





Елизавета Боярская





Юлия Пересильд, Жора Крыжовников и Ольга Долматовская





Сплетник