Dress Code. В Калининграде закрылся фестиваль "Короче". Среди гостей — Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Катерина Шпица
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Dress Code. В Калининграде закрылся фестиваль "Короче". Среди гостей — Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Катерина Шпица

Dress Code. В Калининграде закрылся фестиваль "Короче". Среди гостей — Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Катерина Шпица

В Калининграде завершился фестиваль короткометражного кино, который в этом году отпраздновал 10-летний юбилей. Церемонию закрытия в Центральном городском парке посетили Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Катерина Шпица, Любовь Толкалина, Алена Бабенко, Евгений Гришковец, Жора Крыжовников и многие другие. Компанию Пересильд, которая была в составе жюри фестиваля, на мероприятии составила ее старшая дочь Анка.

Завершением церемонии закрытия стал концерт Калининградского симфонического оркестра, после которого были показаны все фильмы-победители этого года.

Главный приз фестиваля достался картине "Веселый понедельник" режиссера Софьи Райзман об одном выходном дне, в котором все идет не плану. Всего же награды были вручены в семи номинациях, не считая главной.

За время киносмотра было показано более 40 новых короткометражных картин, причем посмотреть конкурсные работы могли не только гости и участники смотра, но и жители Калининграда.


Елизавета Боярская



Юлия Пересильд


Юлия Пересильд с дочерью Анкой



Катерина Шпица


Любовь Толкалина


Любовь Толкалина с дочерью Марией Кончаловской


Мария Кончаловская


Екатерина Волкова


Анна Котова-Дерябина


Эдуард Субоч и Алена Бабенко


Жора Крыжовников и Ольга Долматовская


Ситора Алиева


Владимир Яглыч


Евгений Гришковец



Александр Робак


Елизавета Боярская


Юлия Пересильд, Жора Крыжовников и Ольга Долматовская



Сплетник
# Шоу-бизнес Светская жизнь
По материалам: spletnik.ru

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