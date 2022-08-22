Dress Code. В Калининграде закрылся фестиваль "Короче". Среди гостей — Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Катерина Шпица
В Калининграде завершился фестиваль короткометражного кино, который в этом году отпраздновал 10-летний юбилей. Церемонию закрытия в Центральном городском парке посетили Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Катерина Шпица, Любовь Толкалина, Алена Бабенко, Евгений Гришковец, Жора Крыжовников и многие другие. Компанию Пересильд, которая была в составе жюри фестиваля, на мероприятии составила ее старшая дочь Анка.
Завершением церемонии закрытия стал концерт Калининградского симфонического оркестра, после которого были показаны все фильмы-победители этого года.
Главный приз фестиваля достался картине "Веселый понедельник" режиссера Софьи Райзман об одном выходном дне, в котором все идет не плану. Всего же награды были вручены в семи номинациях, не считая главной.
За время киносмотра было показано более 40 новых короткометражных картин, причем посмотреть конкурсные работы могли не только гости и участники смотра, но и жители Калининграда.