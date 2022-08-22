Джонни Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии MTV
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Джонни Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии MTV

Джонни Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии MTVДжонни Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии вручения премий MTV

Американский актер Джонни Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Об этом пишет TMZ.

По информации источников, Депп уже провел переговоры с продюсерами шоу о том, чтобы появиться на церемонии в костюме «Лунного человека», символа шоу. Уточняется, что актер планирует снять шлем космонавта и показать свое лицо публике. Он не только выступит «Лунным человеком», но и выйдет на сцену вне образа.

Мероприятие пройдет 28 августа в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Его ведущими станут исполнители Ники Минаж, Джек Харлоу и LL Cool J.

Всего за свою карьеру Депп получил пять статуэток «Лунного человека». Он побеждал в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучший злодей», «Мировая суперзвезда», а также был удостоен Премии поколения в 2012 году. В этом году актер не номинирован на награду ни в одной из категорий.

Ранее актер Мадс Миккельсен намекнул на возвращение Джонни Деппа в фильме «Фантастические твари».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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