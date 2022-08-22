Геофизик рассказала, стоит ли москвичам готовиться к ежегодной жаре
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Геофизик рассказала, стоит ли москвичам готовиться к ежегодной жаре

Геофизик рассказала, стоит ли москвичам готовиться к ежегодной жаре

В последние годы в Центральной части России, в том числе и в столице, отмечается экстремальная летняя жара. Это не значит, что теперь тропики будут приходить в Москву ежесезонно, но горожанам стоит привыкать к новым климатическим реалиям. Об этом рассказала «Парламентской газете» ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Елена Акентьева.

Она отметила, что средние летние температуры в регионах России без выхода к морю действительно изменились больше, чем в целом на европейской части страны — на 1,5-2 градуса. Также увеличилась повторяемость и интенсивность «волн жары» длительностью более пяти суток.

«Нужно понимать, что изменение климатических норм не означает, что теперь каждое лето в центральной России будет аномально жарким, а зимы — многоснежными. Могут быть и прохладные летние сезоны, и бесснежные зимы. Но, к сожалению, жаркие периоды с длительными волнами жары будут отмечаться и в дальнейшем», — пояснила Акентьева, добавив, что жителям Москвы и других регионов Центрального округа стоит «готовиться и адаптироваться к новым климатическим реалиям».

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.


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По материалам: pnp.ru

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