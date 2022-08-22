Гороскоп Павла Глобы на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — известный в России и на весь мир астролог. Его прогнозы всегда полны полезной и важно информации. Пришла пора узнать, как нужно себя вести, чтобы провести эту неделю с максимальной пользой.

Астролог рассказал порталу Woman’s day о том, что нас ждет в период с 22 по 28 число. Эксперты сайта dailyhoro.ru проанализировали звездную обстановку в данный отрезок времени и решили слегка дополнить и расширить рекомендации эксперта. В данной статье содержатся самые полезные советы для каждого из Знаков на грядущие семь дней.

Овен

Овнам на этой неделе, скорее всего, придется работать больше обычного, но при этом заниматься скучными проектами и приводить в порядок дела, «подбирать хвосты». Если им придется больше работать, то лучше опасаться энергетического истощения, поскольку ночные светила не смогут восстанавливать силы Овнов с прежней скоростью. Скорее всего, придется также заниматься ненавистными домашними делами и утопать в рутине. Большие проблемы на фоне рабочих неурядиц могут возникнуть и в любовной сфере. Овнам нужно тщательно следить за тем, что и как они говорят.

Телец

Тельцам достичь поставленных целей и задач поможет сила мысли. Увеличить эту силу им поможет нейропластика мозга. Нужно заниматься интеллектуальными делами, развиваться творчески и так далее. В работе и важных делах, возможно, полезным станет элемент креативности в мышлении. Что касается любви и знакомств, то в целом в эти семь дней можно пробовать искать вторую половинку, предаваться романтике, проводить больше времени с любимым человеком. Это идеальное время для перевода отношений на новый уровень.

Близнецы

Первое, о чем стоит помнить Близнецам — необходимо уйти от прошлого. Пришла пора перестать думать о том, что было, дабы сосредоточиться на том, что происходит сейчас или только будет в будущем. Чем бы Близнецы не занимались в период с 22 по 28 августа, они будут чуть больше уставать, поскольку Венера все еще слаба, да и ретроградный Уран сейчас будет актуален. Чтобы более эффективно восстанавливать энергетику, астрологи рекомендуют Близнецам сделать свой дом местом силы. Неделя идеально подходит для финансовых вливаний в бизнес и работу, а также для покупок.

Рак

Ракам на этой неделе стоит опасаться токсичных людей и энергетических вампиров. Чтобы спастись от их влияния, можно воспользоваться специальными практическими советами. Полностью абстрагироваться от общения с людьми не получится, поэтому неприятные встречи произойдут с вероятностью, близкой к ста процентам. Ничего страшного в этом не будет, если не принимать то, что будут говорить плохие люди, близко к сердцу. Также неделя отлично подходит для смены обстановки, командировок. Ракам нужно разнообразить свою жизнь, чтобы не «заболеть» унынием.

Лев

Львы в период с 22 по 28 число смогут сделать актуальными свои скрытые возможности и таланты. Это время, когда можно и даже нужно работать над собой, искать что-то новое, вдохновляться красотой природы, интеллектом других людей. Очень важно говорить себе не «я самый умный», а «мне есть чему поучиться». При желании Львы смогут устроить праздник себе и своей второй половинке, разнообразить серые будни чем-то прекрасным. В любовных делах не помешает творческий подход. В делах и в работе также стоит уповать на креативность.

Дева

Девы сейчас будут находить на пике удачи, но с началом ретроградного Урана 24 августа все измениться. В самом начале рабочей недели нужно полностью отдать себя делам и работе, чтобы хотя бы немного разгрузить её вторую половину. Ночные светила далеко не в лучшем положении, но это не значит, что Дев не будет ожидать счастье. Астрологи советуют помнить о случайных событиях, предвещающих счастье и успех. Возможно, что в воскресенье в самый благоприятный день недели Девы поймут тайный смысл всех неблагоприятных событий недавнего прошлого.

Весы

Весам необходимо как можно меньше обижаться на своих близких и вторую половинку. Если близкие сердцу люди будут вести себя не самым лучшим образом, Весы должны будут проявлять терпение и мудрость. Это поможет им сохранить хорошее настроение. Также важно отпустить уже настоявшуюся обиду. Астрологи настоятельно советуют Весам не начинать на этой неделе ничего нового до тех пор, пока не удастся разобраться с актуальными делами и задачами. Также эксперты рекомендуют помнить о своевременном отдыхе. Переутомление может привести к огромным проблемам.

Скорпион

Скорпионам нужно воспользоваться мантрами на очистку чакр, поскольку за последние недели их энергетика могла немного ослабнуть. Пришло время начать двигаться — нужно больше гулять, посещать спортзал и бассейн. Недаром говорят, что жизнь в движении. Важно избегать безделья и уныния. Не исключено, что в начале недели или в ее самом конце Скорпионов посетит какая-то яркая идея. Нужно будет бросить все силы на ее реализацию. Также можно отдать все свое свободное время любви, флирту и романтике. Скорпионы только выиграют от этого.

Стрелец

У Стрельцов ожидается очень трудная и неординарная неделя. На которой придется быстро думать, действовать решительно и смело, а также встречать на пути различные трудности. На фоне негативного Марса и Урана жизнь этих людей может резко и бесповоротно измениться, но даже в таком случае они смогут разглядеть в событиях нечто хорошее. Камни-обереги от проблем и неудач помогут им остаться на плаву. Также очень важно действовать самостоятельно, без надежды на то, что кто-то придет и спасет Стрельцов от всех проблем на свете.

Козерог

Козерогам, в отличие от всех других Знаков Зодиака, можно попробовать взяться за что-то новое. Эта неделя подходит для начинаний и обучения. Чтобы понять заранее, повезет в новом деле или нет, можно воспользоваться быстрым гаданием на удачу. Сейчас наступает идеальное время для общения с противоположным полом, а также для деловых переговоров. Харизма Козерогов вырастет, так что их могут ожидать очень продуктивные семь дней. Всем. Кто давно находится в отношениях, можно ждать стабильности. Вторая половинка будет вести себя понятно и предсказуемо.

Водолей

Водолеев на этой неделе будут стараться обмануть, причем очень многие люди. Почувствовать и распознать ложь им помогут проверенные методики и советы. В период с 22 по 28 августа возможны срывы планов, внезапные изменения в расписании. Что касается общения и любви, то в этой сфере лучше избегать стереотипного мышления и излишнего консерватизма. Это хорошее время для формирования новых отношений, а также приятного времяпрепровождения с близкими, друзьями. Одиночество сейчас Водолеям точно не пойдет на пользу.

Рыбы

Рыбам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с различными неурядицами и проблемами. Они будут актуальными во всех сферах жизни, но если люди данного Знака смогут двигаться вперед, продолжая смотреть на мир с оптимизмом, это решит многие их проблемы. Смех продлевает жизнь, поэтому можно смотреть смешные фильмы или выступления любимых комиков. Не нужно бояться просить о помощи близких людей и друзей. Возможно, что кто-то помогал им в обозримом прошлом, так что настало время попросить об ответной услуге.