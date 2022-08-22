Хаматова: «Я здорова, дети здоровы, у нас есть еда, кров, в этом смысле абсолютно счастлива»
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Хаматова: «Я здорова, дети здоровы, у нас есть еда, кров, в этом смысле абсолютно счастлива»

Хаматова: «Я здорова, дети здоровы, у нас есть еда, кров, в этом смысле абсолютно счастлива»

В последнее время имя Чулпан Хаматовой находится на слуху. Актриса из-за политический разногласий уехала в Латвию. За это ее многие хейтят, но звезда продолжает придерживаться своей позиции.


46-летняя актриса сейчас задействования в небольших латвийских спектаклях. Чулпан признается, что ее уровень жизни теперь резко отличается от того, который был, когда она проживала в Москве. Однако артистка не сдается и уверяет, что даже сейчас может испытывать чувство счастья.

«Счастье — это волевое понятие. Если говорить про меня, то это смотря в каком разрезе смотреть. Если смотреть отстраненно… Здорова ли я? Я здорова, дети мои здоровы, у нас есть еда, у нас есть кров, конечно, в этом смысле я абсолютно счастливый человек. Но что-то не дает мне быть полностью счастливой. Когда я не могу объяснить несправедливое мироустройство. У меня это не объясняется в моем сознании, и я от этого страдаю и немножко забываю, что я счастливый человек», — поделилась своими размышлениями Хаматова в передаче «Детский недетский вопрос» на YouTube.

Стоит отметить, что, несмотря на все сложности, актриса не собирается возвращаться в Россию. «Дети пошли в школу, даже есть ощущение, что, может, хватит сил жить дальше. Я была готова на все — стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену. Для меня это было из области фантастики», — откровенничала недавно звезда кино.

Инсайдеры рассказывали, что первое время актрисе финансово помогали ее друзья, потому что у нее не было возможности воспользоваться российскими картами в Европе. Сейчас финансовое положение стало лучше, но далеко от того, каким оно было у Хаматовой на родине.

«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!» — говорила Чулпан.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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