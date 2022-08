Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн

Дефицит капитала криптолендинговой платформы Hodlnaut по состоянию на 8 августа 2022 года составлял $193 млн. Это следует из документов для суда по банкротствам в Сингапуре, пишет The Block.

На отчетную дату обязательства компании оценивались в 391 млн SGD (~$281 млн), активы — в 122 млн SGD (~$88 млн). Иными словами, на каждый $1 долга Hodlnaut могла вернуть только 31 цент.

Кредиторами компании выступают 17 513 лиц. На пике в мае AUM фирмы достигал $750 млн.

Платформа конвертировала $317 млн в TerraUSD (UST) для получения высокой доходности через протокол Anchor, что привело к убытку в $189,7 млн.

In a new filing from Hodlnaut, they admit to have had most of their AUM in UST through their HK DeFi spin-off entity, and they lost a whopping $190m in the Terra crash. Despite this, they continued to tell customers they had zero Anchor exposure. Send JT and CT to prison. https://t.co/6knPSgrV8r pic.twitter.com/e3wt7VgfY8