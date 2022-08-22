Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн
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Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн

Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн


Дефицит капитала криптолендинговой платформы Hodlnaut по состоянию на 8 августа 2022 года составлял $193 млн. Это следует из документов для суда по банкротствам в Сингапуре, пишет The Block.


На отчетную дату обязательства компании оценивались в 391 млн SGD (~$281 млн), активы — в 122 млн SGD (~$88 млн). Иными словами, на каждый $1 долга Hodlnaut могла вернуть только 31 цент.


Кредиторами компании выступают 17 513 лиц. На пике в мае AUM фирмы достигал $750 млн.


Платформа конвертировала $317 млн в TerraUSD (UST) для получения высокой доходности через протокол Anchor, что привело к убытку в $189,7 млн.



В период с 14 по 15 июля Hodlnaut столкнулась с «большим, чем обычно оттоком клиентских средств» в размере $150 млн. Резервы платформы в биткоине и Ethereum испытали негативную переоценку на фоне ухудшения конъюнктуры рынка.


В компании рассматривают вариант «ограниченного выхода» для пользователей в случае их согласия на возврат 25 центов на каждый $1 обязательств. В Hodlnaut предложили такой вариант, в частности FTX.


«Это, вероятно, будет лучшим вариантом, чем ликвидация. Последняя займет более длительный период времени и, возможно, приведет к меньшему возврату средств, учитывая необходимые для процедуры сборы и нынешнее соотношение активов и обязательств», — говорится в документе.


В Hodlnaut рассчитывают пройти через реорганизацию и вернуться к прибыльности с учетом положительной операционной истории c момента основания в 2019 года до краха Terra.


Напомним, 8 августа платформа приостановила снятие средств, свопы и депозиты токенов.


16 августа Hodlnaut обратилась в суд за защитой от кредиторов.


Ранее со схожей инициативой выступили другие сингапурские фирмы — Vauld и Zipmex.


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# Экономика hodlnaut, бизнес, суд, новости
По материалам: ForkLog

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