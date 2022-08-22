Художник рисует смешные комиксы и так лихо закручивает сюжет, что вы вряд ли сможете предсказать их развязку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Художник рисует смешные комиксы и так лихо закручивает сюжет, что вы вряд ли сможете предсказать их развязку

Художник рисует смешные комиксы и так лихо закручивает сюжет, что вы вряд ли сможете предсказать их развязку

Художник рисует смешные комиксы и так лихо закручивает сюжет, что вы вряд ли сможете предсказать их развязку

Есть такой художник из России по имени Евгений Зелёный. Он рисует нетипичные комиксы и выкладывает их в своей группе во ВКонтакте «Бензиновые пары». Необычные творения парня полны сарказма, юмора и сюрреализма. Благодаря этому его работы заметно выделяются на фоне обычных комиксов, где главный упор делается исключительно на юмористическую составляющую. Узнаваемый стиль художника привлёк к проекту внимание тысяч поклонников. Они всегда с нетерпением ожидают выхода интересных и слегка безумных рисунков Евгения. Предлагаем и вам взглянуть на самые любопытные работы этого талантливого художника.

Выгорание бывает разным

Эти непредсказуемые бабушки

Персонажи комиксов Евгения — это обычные люди (реже существа), погруженные в повседневность, бытовые дела, работу и уныние. Автор мастерски пытается обыграть способы решения таких проблем.

У любой работы есть свои нюансы

Инопланетяне не так просты, как кажутся

Поиски тайного смысла

И все проблемы решены

Созданием комиксов Евгений занимается самостоятельно. У художника нет помощников, которые могли бы помочь ему в развитии творчества.

Новейшая разработка

Кода повар чрезмерно ударился в философию

Тут всё давно по-взрослому

Такой водой точно не напьёшься

Готово!

Время полезных подарков

Переезд в город — не всегда лучшая идея

Безумный дезодорант

Евгений являлся иллюстратором довольно известной группы во ВКонтакте «Образовач», специализирующейся на научных темах. Его иллюстрации дополняли образовательные посты, делая их более интересными и понятными.

Никто не любит перерабатывать

Параллельно художник занимается ведением ещё нескольких групп с авторскими комиксами. Как дальше развивать свои сообщества, автор пока точно не знает. Надеемся, что у него получится воплотить все свои планы.

Такая карта в разы лучше

Здесь вы можете посмотреть забавные комиксы, которые перенесут вас в мир, где животные умеют разговаривать на человеческом языке.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Сообщение о дефиците расходников для анализов оказалось частично недостоверным
Сообщение о дефиците расходников для анализов оказалось частично
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и скрылся
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и
Суд объявил в международный розыск бывшего топ-менеджера Центробанка
Суд объявил в международный розыск бывшего топ-менеджера Центробанка
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
Малайзия арестовала российский танкер
Малайзия арестовала российский танкер
Регина Тодоренко: «Влад говорил, наша интимная жизнь не будет прежней после парных родов»
Регина Тодоренко: «Влад говорил, наша интимная жизнь не будет прежней
Вышел первый эпизод приквела "Игры престолов" "Дом Дракона": реакция зрителей
Вышел первый эпизод приквела "Игры престолов" "Дом
В новом видео Ubisoft рассказала о морских сражениях в Skull and Bones
В новом видео Ubisoft рассказала о морских сражениях в Skull and Bones
Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе
Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе
К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ
К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ
Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения
Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения

Топ на сегодня

Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и другие новости из мира ИИ
Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер Владимир Долинский впервые стал дедушкой
"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик Инстасамку перепутали с мужчиной
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик

Еще по теме

Оптические иллюзии в картинах украинского художника (ФОТО)
«Маша, блин!» Забавный комикс о жизни двух влюбленных от московской художницы
В Бельгии художник рисует картины с теней предметов
«Слишком много печенья». Американка рисует смешные комиксы про себя и своего бородатого парня