Художник рисует смешные комиксы и так лихо закручивает сюжет, что вы вряд ли сможете предсказать их развязку

Есть такой художник из России по имени Евгений Зелёный. Он рисует нетипичные комиксы и выкладывает их в своей группе во ВКонтакте «Бензиновые пары». Необычные творения парня полны сарказма, юмора и сюрреализма. Благодаря этому его работы заметно выделяются на фоне обычных комиксов, где главный упор делается исключительно на юмористическую составляющую. Узнаваемый стиль художника привлёк к проекту внимание тысяч поклонников. Они всегда с нетерпением ожидают выхода интересных и слегка безумных рисунков Евгения. Предлагаем и вам взглянуть на самые любопытные работы этого талантливого художника.

Выгорание бывает разным

Эти непредсказуемые бабушки

Персонажи комиксов Евгения — это обычные люди (реже существа), погруженные в повседневность, бытовые дела, работу и уныние. Автор мастерски пытается обыграть способы решения таких проблем.

У любой работы есть свои нюансы

Инопланетяне не так просты, как кажутся

Поиски тайного смысла

И все проблемы решены

Созданием комиксов Евгений занимается самостоятельно. У художника нет помощников, которые могли бы помочь ему в развитии творчества.

Новейшая разработка

Кода повар чрезмерно ударился в философию

Тут всё давно по-взрослому

Такой водой точно не напьёшься

Готово!

Время полезных подарков

Переезд в город — не всегда лучшая идея

Безумный дезодорант

Евгений являлся иллюстратором довольно известной группы во ВКонтакте «Образовач», специализирующейся на научных темах. Его иллюстрации дополняли образовательные посты, делая их более интересными и понятными.

Никто не любит перерабатывать

Параллельно художник занимается ведением ещё нескольких групп с авторскими комиксами. Как дальше развивать свои сообщества, автор пока точно не знает. Надеемся, что у него получится воплотить все свои планы.

Такая карта в разы лучше

Здесь вы можете посмотреть забавные комиксы, которые перенесут вас в мир, где животные умеют разговаривать на человеческом языке.