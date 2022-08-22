Художник рисует смешные комиксы и так лихо закручивает сюжет, что вы вряд ли сможете предсказать их развязку
Есть такой художник из России по имени Евгений Зелёный. Он рисует нетипичные комиксы и выкладывает их в своей группе во ВКонтакте «Бензиновые пары». Необычные творения парня полны сарказма, юмора и сюрреализма. Благодаря этому его работы заметно выделяются на фоне обычных комиксов, где главный упор делается исключительно на юмористическую составляющую. Узнаваемый стиль художника привлёк к проекту внимание тысяч поклонников. Они всегда с нетерпением ожидают выхода интересных и слегка безумных рисунков Евгения. Предлагаем и вам взглянуть на самые любопытные работы этого талантливого художника.
Выгорание бывает разным
Эти непредсказуемые бабушки
Персонажи комиксов Евгения — это обычные люди (реже существа), погруженные в повседневность, бытовые дела, работу и уныние. Автор мастерски пытается обыграть способы решения таких проблем.
У любой работы есть свои нюансы
Инопланетяне не так просты, как кажутся
Поиски тайного смысла
И все проблемы решены
Созданием комиксов Евгений занимается самостоятельно. У художника нет помощников, которые могли бы помочь ему в развитии творчества.
Новейшая разработка
Кода повар чрезмерно ударился в философию
Тут всё давно по-взрослому
Такой водой точно не напьёшься
Готово!
Время полезных подарков
Переезд в город — не всегда лучшая идея
Безумный дезодорант
Евгений являлся иллюстратором довольно известной группы во ВКонтакте «Образовач», специализирующейся на научных темах. Его иллюстрации дополняли образовательные посты, делая их более интересными и понятными.
Никто не любит перерабатывать
Параллельно художник занимается ведением ещё нескольких групп с авторскими комиксами. Как дальше развивать свои сообщества, автор пока точно не знает. Надеемся, что у него получится воплотить все свои планы.
Такая карта в разы лучше
Здесь вы можете посмотреть забавные комиксы, которые перенесут вас в мир, где животные умеют разговаривать на человеческом языке.