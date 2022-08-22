Иммунолог сравнил опасность гриппа и коронавируса
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Иммунолог сравнил опасность гриппа и коронавируса

Иммунолог сравнил опасность гриппа и коронавирусаИммунолог Продеус заявил, что грипп может протекать тяжелее коронавируса

Врач-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус сравнил опасность гриппа и коронавируса. В посте, опубликованном в его личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен», он рассказал, что грипп может протекать тяжелее COVID-19.

Специалист напомнил, что грипп — это сезонное заболевание, которое скоро будет в активной фазе. По его словам, в этом году ожидаются штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах. «Поэтому первая прививка, которую надо сейчас рассматривать и делать, это прививка не от коронавируса, а от гриппа», — заявил медик.

Иммунитет к гриппу, как отметил телеврач, в отличие от иммунитета к коронавирусу, нестойкий, поэтому грипп может вызывать более тяжелое течение болезни. «Не стоит забывать о том, что заражению гриппом подвержены люди различных возрастных категорий, но самыми уязвимыми остаются дети и люди старшего возраста», — предупредил он.

Ранее Продеус также рассказал, как определить, слабый ли у человека иммунитет. Медик сообщил, что при таком иммунитете медленно заживают раны.

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По материалам: lenta.ru

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