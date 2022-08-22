Invesco запустит фонд для инвестиций в экосистему метавселенных
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Invesco запустит фонд для инвестиций в экосистему метавселенных

Invesco запустит фонд для инвестиций в экосистему метавселенных


Одна из крупнейших инвестиционных компаний США Invesco объявила о запуске фонда для инвестиций в компании, ориентированные на виртуальные миры. Об этом сообщает Investment Week.


Размер Invesco Metaverse Fund не раскрывается. Он сосредоточится на семи ключевых областях:


  • операционные и компьютерные системы нового поколения;
  • оборудование и устройства, обеспечивающие доступ к метавселенной;
  • сети для гиперсвязи;
  • иммерсивные платформы, разработанные с использованием искусственного интеллекта;
  • блокчейн;
  • средства обмена для функциональной совместимости;
  • услуги и активы, способствующие цифровизации реальной экономики.

«Подсчитано, что к 2030 году виртуальная и дополненная реальности могут обеспечить рост мировой экономики на 1,4 трлн фунтов стерлингов», — заявил один из управляющих структурой Тони Робертс.


В ноябре 2021 года Invesco сообщила о добавлении Xetra из структуры Deutsche Börse в листинг биткоин-ETP с физическим обеспечением.


Ранее компания отказалась от запуска биржевого фонда на базе биткоин-фьючерсов накануне начала торгов аналогичного продукта от ProShares.


Напомним, в мае 2022 года бывшие топ-менеджеры Binance Лин Чжан и Уэйн Фу создали фонд мультистратегий на $100 млн с фокусом на метавселенных.

# Экономика invesco, метавселенные, фонды, новости
По материалам: ForkLog

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