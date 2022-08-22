Яна Поплавская высказалась о теракте, в котором погибла Дарья Дугина
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Яна Поплавская высказалась о теракте, в котором погибла Дарья Дугина

Яна Поплавская высказалась о теракте, в котором погибла Дарья Дугина
Актриса Яна Поплавская в шоке от гибели молодой девушки. Артистка в «Телеграме» выразила соболезнования семье философа Александра Дугина, у которого в результате взрыва автомобиля погибла дочь Дарья. «Это не просто убийство, это самый настоящий теракт. Исполнители и организаторы этого преступления — самые настоящие террористы. Кто они, откуда, кем оплачен этот теракт — предстоит выяснить следствию. Но мы уже можем предполагать, что сделано это по указке Запада», сказала Яна Поплавская.
По словам Поплавской, она не понимает, как можно было убить беззащитную женщину. Она думает, что нет ничего святого у тех, на чьих руках кровь. Поплавская верит, что убийцы Дарьи Дугиной будут найдены и наказаны. Актриса уверена, что их постигнет Божья кара. Напомним, что автомобиль Дарьи Дугиной был взорван неизвестными. Журналистка сгорела в машине.
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

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