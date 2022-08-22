Яну Рудковскую обвинили в неумении воспитывать детей
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Яну Рудковскую обвинили в неумении воспитывать детей

Яну Рудковскую обвинили в неумении воспитывать детей
Продюсер Яна Рудковская подвергалась травле из-за младшего сына. Светская львица почти два года назад снова стала матерью. В семье продюсера родился малыш, которого назвали Арсением. Теперь Яна с удовольствием делится забавными и трогательными кадрами с участием сына: показывает, что умеет малыш, как играет и общается со старшими братьями. Накануне звезда запечатлела Арсения во время обеда. Мальчик, которого Рудковская называет «директором семьи», сидел в детском стульчике и с аппетитом поедал суп. Яна отметила, что кроха неравнодушен к еде. «Что-что, а поесть мы любим!», — шутливо призналась супруга Евгения Плющенко.
Среди умилительных комментариев к видео, пользователи социальной сети оставили и едкие высказывания. По мнению людей, Яна — не слишком хорошая мать. Они указали на то, что малыш грязный, нестриженый и, видимо, давно не ел, раз уплетает суп, от которого обычные дети отказываются и при этом капризничают. «Почему у вас все дети с длинными волосами. Подстригите ребенка!», «Вы что его не кормите?», «Научите Арсюшу правильно держать ложку! В его возрасте дети должны держать ее нормально!» — досталось Яне от фанатов. К слову, Рудковская старается не обращать внимание на хейт со стороны пользователей, а вовсю наслаждается материнством. Своих младших сыновей она ласково называет «мои блондины» или «мои белобрысики».  Вместе с Евгением Яна прочит сыну будущее фигуриста. Как и Сашу в свое время, звездные родители уже поставили Арсения на лед, чему тот несказанно рад. Упорные тренировки ждут малыша в будущем, а пока он играет с папой на льду, демонстрируя удивительную уверенность, стоя на коньках.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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