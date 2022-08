Эти 17 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 22-26 августа + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, с 22 по 26 августа, выходит несколько игр, которые давно ждали игроки. В частности, это относится к игре Midnight Fight Express и перезапуску Saints Row. Плюс, любители японских проектов давно ожидали релиз Soul Hackers 2 — игра станет доступна тоже на следующей неделе.

Вот список того, что планируется к выпуску на Xbox на следующей неделе, с 22 по 26 августа:

Game Pass

Yars: Recharged (22 августа)Are You Smarter Than A 5th Grader? (23 августа)Flat Heroes (23 августа)Midnight Fight Express (23 августа)Saints Row (23 августа)Kid Ball Adventure (24 августа)Islets (24 августа)Richman 10 (24 августа)F1 Manager 2022 Early Access (25 августа)Like No Other (25 августа)NHRA Championship Drag Racing: Speed For All (25 августа)Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (25 августа)SD Gundam Battle Alliance (25 августа)Soul Hackers 2 (25 августа)Aquadine (26 августа)Pac-Man World Re-Pac (26 августа)The Company Man (26 августа)

Подписка Game Pass на следующей неделе пополнится сразу 4 играми:

Death Stranding для PC (23 августа)Midnight Fight Express (23 августа)Exapunks для PC (25 августа)Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (25 августа)