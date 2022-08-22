Юлия Меньшова заменила Николая Цискаридзе в шоу «Сегодня вечером»
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Юлия Меньшова заменила Николая Цискаридзе в шоу «Сегодня вечером»

Юлия Меньшова заменила Николая Цискаридзе в шоу «Сегодня вечером»
Ведущая Юлия Меньшова вышла в эфир вместо звезды балета. На Первом канале вышел очередной выпуск развлекательной передачи «Сегодня вечером». Однако ведущей шоу стала в этот раз Юлия Меньшова. Актриса заменила на этом посту Николая Цискаридзе.
Передача была посвящена певцу Муслиму Магомаеву. О возможных кадровых перестановках Меньшова ничего не сообщила. Сам Цискаридзе тоже хранит молчание. Стас Садальский, в свою очередь, убежден, что с приходом Цискаридзе рейтинги «Сегодня вечером» начали опускаться. Балетмейстер, напомним, пришел на место Максима Галкина, который вместе с семьей сбежал за границу.
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

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