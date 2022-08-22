К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ

Вадим Карасев

Из России в Донецк прибыли более 200 тыс. экземпляров свежеотпечатанных учебников, сообщил в своем telegram-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Хоценко отметил, что всего в школы Донецкой народной республики до 1 сентября доставят 2,5 млн учебников.

«Министерство образования и науки ДНР совместно с Минпросвещения РФ, издательством "Просвещение, МЧС РФ и МЧС ДНР проделали огромную работу для того, чтобы наши дети могли получать знания по новым учебникам", - написал председатель правительства ДНР.

Он сообщил, что в ближайшие дни учебную литературу получат школы Донецка, Дебальцево, Мариуполя, Волновахи и Амвросиевского района.

Хоценко выразил благодарность регионам России, которые помогают с обновлением учебной литературы на исторических территориях.

Все учебники доставят в республику до 1 ноября.