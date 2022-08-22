К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ

К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ

Из России в Донецк прибыли более 200 тыс. экземпляров свежеотпечатанных учебников, сообщил в своем telegram-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Хоценко отметил, что всего в школы Донецкой народной республики до 1 сентября доставят 2,5 млн учебников.


«Министерство образования и науки ДНР совместно с Минпросвещения РФ, издательством "Просвещение, МЧС РФ и МЧС ДНР проделали огромную работу для того, чтобы наши дети могли получать знания по новым учебникам", - написал председатель правительства ДНР.

Он сообщил, что в ближайшие дни учебную литературу получат школы Донецка, Дебальцево, Мариуполя, Волновахи и Амвросиевского района.

Хоценко выразил благодарность регионам России, которые помогают с обновлением учебной литературы на исторических территориях.

Все учебники доставят в республику до 1 ноября.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Малайзия арестовала российский танкер
Малайзия арестовала российский танкер
Регина Тодоренко: «Влад говорил, наша интимная жизнь не будет прежней после парных родов»
Регина Тодоренко: «Влад говорил, наша интимная жизнь не будет прежней
Вышел первый эпизод приквела "Игры престолов" "Дом Дракона": реакция зрителей
Вышел первый эпизод приквела "Игры престолов" "Дом
В новом видео Ubisoft рассказала о морских сражениях в Skull and Bones
В новом видео Ubisoft рассказала о морских сражениях в Skull and Bones
Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе
Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе
К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ
К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ
Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения
Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения
Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн
Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн
В ЕС и НАТО заявили о возможном крахе консенсуса по Украине
В ЕС и НАТО заявили о возможном крахе консенсуса по Украине
Обладатели имен Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва 23 августа празднуют День ангела
Обладатели имен Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва 23
Иммунолог сравнил опасность гриппа и коронавируса
Иммунолог сравнил опасность гриппа и коронавируса
Дизайнер 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о брачном договоре, пластике и конкуренции с сестрой
Дизайнер 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о брачном договоре,

Топ на сегодня

Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и другие новости из мира ИИ
Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер Владимир Долинский впервые стал дедушкой
"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик Инстасамку перепутали с мужчиной
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик

Еще по теме

Лилия Гриневич: Содержание украинских учебников будет изменено
Министерство просвещения ответило на жалобу издателей учебников Путину
Российские военнослужащие оказали содействие в доставке учебников на русском языке в Кыргызстан
Российские школы получат новые учебники истории в сентябре