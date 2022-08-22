Кабачковое варенье: как приготовить вкусное лакомство с добавлением цитрусовых и яблок
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Кабачковое варенье: как приготовить вкусное лакомство с добавлением цитрусовых и яблок

Кабачковое варенье: как приготовить вкусное лакомство с добавлением цитрусовых и яблок

Кабачок – довольно известный овощ, который можно приобрести на любом рынке. Из него можно делать не только различные соленые блюда, но и сладости, например, варенье. К нему можно добавить бананы или цитрусовые, и тогда никто не догадается, что в этом вкуснейшем лакомстве присутствуют кабачки. Мы подобрали для вас рецепты приготовления такого варенья, отличающиеся своими ингредиентами.

Кабачковое варенье с добавлением лимона и апельсина

Какие ингредиенты понадобятся для приготовления этого лакомства:

  • 600 грамм кабачков;
  • 350 грамм апельсинов;
  • 1 лимон;
  • 500 грамм сахара.

Чтобы приготовить это варенье, необходимо:

С лимонов и апельсинов срезать цедру, а затем разделить на дольки. Если кабачки старые, то их нужно почистить и удалить все семечки. Далее кабачки нужно порезать небольшими кубиками, а потом пересыпать в глубокую емкость. На терке необходимо натереть лимонную и апельсиновую цедру, а потом измельчить сами фрукты. Все посыпать сахаром, перемешать и оставить на полчаса. После пройденного времени емкость нужно поставить на плиту, и на маленьком огне проварить 3 минуты после закипания. После этого нужно снять кастрюлю, остудить, а потом опять повторить подобную процедуру еще пару раз. Такое варенье можно хранить в банках. Стерилизовать их не обязательно.

Кабачковое варенье с добавлением яблок и изюма

Какие ингредиенты понадобятся для приготовления этого лакомства:

  • 1 килограмм кабачков;
  • 700 грамм сахарной пудры;
  • 2 яблока;
  • 200 грамм изюма;
  • щепотка ванилина.

Чтобы приготовить эту вкуснятину, нужно:

Кабачки порезать небольшими кубиками, а затем высыпать в кастрюлю. Далее их нужно посыпать сахарной пудрой и тщательно перемешать. Кастрюлю поставить на средний огонь и когда полученная смесь закипит, убавить пламя и варить 20 минут. Не стоит забывать о помешивании. Далее стоит почистить яблоки и удалить все косточки, а потом натереть их на терке. Затем их необходимо высыпать в емкость с кабачками и засыпать туда же промытый изюм и ванилин. После этого все содержимое нужно проварить еще около 15 минут. Затем пересыпать все в стерилизованные банки, закрыть крышками и хранить в холодильнике.
# Общество Еда
По материалам: rsute

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