Как быть привлекательной в последний теплый месяц сезона: лунный календарь стрижек на сентябрь 2022 года

Каждая женщина мечтает о красивых и здоровых волосах, а для этого нужно обеспечить качественный уход за ними. Для этого используются всевозможные косметические средства, подбираются подходящие шампуни, бальзамы, маски и народные методы. Но далеко не все знают, что здоровье и красота волос зависят не только от качества ухода, но и от того, в какой день по лунному календарю делается та или иная процедура.

Как Луна влияет на качество волос





Влияние Луны на волосы было замечено еще нашими давними предками, которые, не имея доступа к информации и профессиональным услугам парикмахеров, пользовались рекомендациями лунного календаря. Женщины знали, в какой день можно стричь волосы, а в какой это делать категорически запрещено, потому что можно навлечь несчастья, а волосы могут стать болезненными и непослушными.

Оказывается, рост волос и их состояние также зависят от фаз Луны.

В убывающей они растут значительно медленнее, чем на растущей Луне, но при этом хуже сохраняют форму. Делать укладку в этот период нецелесообразно, поскольку она не будет держаться.

Полнолуние является самым удачным временем для стрижки, укладки, покраски и других манипуляций с волосами.

Когда лучше стричь волосы и делать прически в сентябре 2022 года





Сентябрь — последний теплый месяц года, когда еще можно ходить в летней одежде, радоваться солнечной погоде, отправиться в отпуск или просто на отдых на природу. Поэтому каждая женщина хочет выглядеть красивой и привлекательной.

Для того чтобы волосы были послушными и радовали вас своим состоянием, воспользуйтесь рекомендациями лунного календаря на сентябрь.

Специальная таблица подскажет, в какие дни лучше сделать стрижку, поменять прическу или поэкспериментировать с оттенками. Важно помнить, что правильно выбранные дни также влияют на качество волос, укрепляют волосяные луковицы, делают локоны шелковистыми и здоровыми.