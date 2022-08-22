Как сейчас выглядит Маргарита Терехова: состояние здоровья, чем больна актриса

25 августа 2022 года актрисе Маргарите Тереховой исполнится 80 лет. В честь такого события ее дочь, актриса Анна Терехова опубликовала в своих социальных сетях фото матери и пригласила поклонников творчества Маргариты Борисовны посетить ретроспективу к юбилею.





Свой пост Анна подкрепила фотографией Маргариты Тереховой. В посте Анна приглашает посетить торжественное мероприятие, в рамках которого будут показаны редкие киноленты с участием Маргариты Тереховой. Согласно информации, вход бесплатный, воспользоваться предложением может любой желающий.









В комментариях подписчики благодарят Анну за то, что она смогла устроить торжество, а также желают всей семье здоровья:

«Так здорово что вы смогли это организовать. Сердцем с вами!», «Спасибо, Анечка, обязательно буду!!! Храни Господь Вашу семью, нашу любимую Маргариту, Сашу и детей!», «Как жаль, что я далеко», – оставляют свои отзывы подписчики.

Напомним, что у Маргариты Тереховой обнаружили болезнь Альцгеймера в начале 2000-х годов. С того времени актриса практически не появляется на публике. Последнее публичное интервью Маргарита Борисовна дала в 2011 году, а последний раз выходила на сцену в 2012 году на получении диплома и приза за вклад в развитие отечественного кино.





Сейчас Маргарита Борисовна не выходит из дома, с трудом встает с кровати и не узнает своих близких. За ней ухаживают сиделки. Родственники приняли решение не показывать Маргариту в таком состоянии публике, чтобы она осталась в их памяти здоровой и жизнерадостной. Анна Терехова утверждает, что ей не единожды поступали предложения привезти мать на различные ток-шоу. Она постоянно отказывается и намерена поступать так и впредь.