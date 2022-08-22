Как сейчас выглядят 16 детей-актёров, снявшихся в популярных фильмах и сериалах, которые мы так все любим
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Как сейчас выглядят 16 детей-актёров, снявшихся в популярных фильмах и сериалах, которые мы так все любим

Как сейчас выглядят 16 детей-актёров, снявшихся в популярных фильмах и сериалах, которые мы так все любим

Найти дело, которое было бы по душе — непросто. Некоторые люди тратят большую часть своей жизни, чтобы понять, в какой именно профессии они желают реализоваться и каких вершин достичь. Однако есть настоящие везунчики, которым посчастливилось избрать свой карьерный путь в детстве. Это ли не настоящее чудо? Представляем вашему вниманию уже повзрослевших и состоявшихся актёров, которые запомнились нам ещё детьми в популярных фильмах и сериалах. Напишите в комментариях, получились ли у вас узнать их сразу? Или пришлось вспоминать, вчитываясь в название кинокартины?

Уэнзди Аддамс — Кристина Риччи, «Семейка Адамс»

Вы знали, что актриса страдает ботанофобией? Это страх комнатных растений. Кристина считает их омерзительными и даже не может к ним прикоснуться.

Юстас Вред — Уилл Поултер, «Хроники Нарнии»

Джуниор Хили — Майк Оливер, «Трудный ребёнок»

Трикси Янг — Ивианн Шван, «Трудный ребёнок-2»

Маугли — Нил Сети, «Книга Джунглей»

Дилан Дюброу — Росс Бэгли, «День независимости»

Рико Суаве — Мойзес Ариас, Ханна Монтана»

Энни Джеймс, Холли Паркер — Линдси Лохан, «Ловушка для родителей»

Линдси Лохан долгое время скрывалась от публики. Однако в 2021 году стало известно, что она готовится к возвращению на экраны. Актриса сыграет главную роль в рождественской комедии. Производством проекта займется стриминговый сервис Netflix.

Риган Эббот — Милли Симмондс, «Тихое место»

Рей Бойд — Джонатан Липницки, «Джерри Магуайер»

Джуни Кортес — Дэрил Сабара, «Дети шпионов»

Шаркбой — Тэйлор Лотнер, «Приключения Шаркбоя и Лавы»

Кристофер Хиллард — Мэтью Лоуренс, «Миссис Даутфайр»

Джон Коннор — Эдвард Фёрлонг, «Терминатор 2: Судный день»

Сегодня Эдвард редко появляется в кино. Критики называют его актёром с нереализованным потенциалом.

Сьюзен — Элисон Портер, «Кудряшка Сью»

Джуди Шепэрд — Кирстен Данст, «Джуманджи»

Ещё до «Джуманджи» актриса сыграла в «Интервью с вампиром» и «Маленьких женщинах». Поэтому мировая известность пришла к ней в совсем юном возрасте.

Здесь вы можете посмотреть, как изменились музыкальные исполнители, которые были особенно популярны в девяностые и двухтысячные.

# Интересное
По материалам: twizz

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